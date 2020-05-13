Сын одного из богатейших бизнесменов Молдовы – полицейскому: Кто ты такой, борзый, бэй?

Житель столицы Макс Никула стал героем видео, которое попало в социальные сети.

Макс Никула - сын одного из самых богатых людей Молдовы. Его отец, Николас Никула, глава группы компаний Acvila, гендиректор фабрики Covoare-Ungheni. Видимо, в этом стоит искать истоки поведения Макса в видео, которое попало в социальные сети.

Наследника империи, который ехал по Кишиневу на мотоцикле, остановила полиция, которой он отказался предъявлять документы, сославшись на их отсутствие. В момент остановки вел себя агрессивно, пару раз ругнулся в адрес стражей порядка, а позже стал инициатором потасовки.

Разошелся Макс Никула и в полицейском участке, куда его привезли. Мы не будем всего пересказывать - там слишком много нецензурщины и оскорблений в адрес полиции. Отметим только, что в любой другой ситуации (и в любой другой стране) он бы был в наручниках и был бы закрыт, для начала, на 24 часа.

Никаолас Никула, отец Макса, уважаемый в Молдове бизнесмен.

Но! Мы помним, кто отец нашего героя, и через некоторое время Никула уже покидал отделение полиции. В итоге, как пишут в соцсетях, подобное поведение, скорее всего, сойдет ему с рук.

- Такое дерзкое поведение в общении с людьми в погонах означает его уверенность в том, что ему все можно и папа вытащит из любой передряги, - подытоживают пользователи соцсетей.

ПАВЕЛ МУНТЯН