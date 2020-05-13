Взмок со страху я: В Молдове смотрящие Плахотнюка перед угрозой разоблачений пытаются сорвать заседание Совета безопасности

Экс-демократ Сергей Сырбу подал запрос в КС на предмет «неконституционных полномочий Высшего совета безопасности при президенте».

Депутат парламента от антигосударственной группировки и смотрящий от Плахотнюка за Конституционным судом Сергей Сырбу подал очередной запрос в КС на предмет «неконституционных полномочий Высшего совета безопасности при президенте».

Почему-то мне кажется, что КС может собраться уже сегодня и опять найти что-нибудь неконституционное. Цена вопроса - завтрашнее заседание ВСБ, где ожидаются важные заявления по теме расследования кражи миллиарда и по Аэропорту.

Как уже догадались уважаемые читатели, вряд ли участники и бенефициары эти двух крупных афер допустят продолжения расследования или даже публичных выступлений на эту тему. Поэтому я не удивлюсь, если «свои люди» в КС подмахнут Серёже Сырбу по старой дружбе и сделают всё красиво.

Но есть загвоздка. Сейчас большинство судей КС под контролем блока АКУМ, чем обе стороны почти неприкрыто гордятся. Но ведь именно АКУМ в лице Александра Слусаря обнародовал в парламенте информацию по итогам работы специальной депутатской группы.

Так что же, правые через Домнику Маноле и других судей своими же руками поставят крест на своём же расследовании и встанут на сторону преступников?

Таким образом правые попадают в цугцванг. Если они через Маноле и К опять что-то заблокируют, то фактически подыграют участникам кражи миллиарда, против которых якобы борются.

Если они не поддержат запрос Сырбу, «антиправительственный блок» умрет, не родившись.

Что вы выберете, Майя Григорьевна и Андрей Андреевич?

ЭРНЕСТ ВАРДАНЯН