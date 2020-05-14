У жителя столицы конфисковали одежды поддельных марок на более чем 100 тысяч леев

Лже-"луивиттоны" и "кристиандиоры". Целые "баулы" с контрафактно изготовленной одеждой конфисковали сегодня сотрудники полиции у 40-летнего мужчины, который наладил продажи через социальные сети, в том числе и с доставкой на дом. Его нехитрый товар имитировал одежду самых престижных и известных французских и итальянских модельеров. Общая сумма конфискованного добра оценивается в 112 000 леев.

Как выяснилось, ввозилась "брендовая" одежда из Украины, в обход таможенных постов, после чего продавалась тут, по достаточно высоким ценам, надо заметить. Но сейчас выгодному бизнесу пришел конец, а его владельцу грозит крупный штраф в размере от 57 500 до 67 500 леев.

Автор: Михаил Генчу