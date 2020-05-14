Безответственные требования некоторых политиков «отбивают» желание соблюдать правила, - Кику

Попытка некоторых политиков оспаривать целесообразность штрафов «отбивает» у граждан желание соблюдать правила.

Об этом сегодня, 13 мая, в ходе брифинга для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. По его мнению, по этой причине в последнее время дисциплина граждан в том, что касается соблюдения ограничений и правил, введенных для снижения числа новых случаев коронавируса, оставляет желать лучшего. Это связано, в том числе, с безответственными попытками некоторых политиков оспорить законность штрафов, выписанных полицейскими за нарушения, допущенные в период пандемии. Хотя делается это не ради штрафов, а для здоровья людей.

– Этот факт «отбивает» желание соблюдать правила. Эти политики ведут себя безответственно, – сказал он. Глава кабинета министров призвал граждан соблюдать установленные правила и осознавать, что основной мотивирующий фактор – это не штраф ради штрафа, а здоровье людей, - подчеркнул Ион Кику.

Премьер-министр также отметил, что 15 мая завершится чрезвычайное положение, установленное парламентом. Правительство не пойдет в парламент и не потребует его продления. Однако это не означает, однако, что соблюдение эпидемиологических мер отменяется, предупреждает премьер-министр.

В пятницу, 15 мая, Национальная комиссия по общественному здоровью установит чрезвычайное положение в области здравоохранения. Корректировать санитарно-эпидемиологические правила теперь будет именно эта комиссия.

Премьер-министр также сообщил обновленные данные, связанные с развитием эпидемии. За последние сутки было выявлено рекордное число заболевших коронавирусом – 252 человека.

Подготовил Михаил Генчу