В Молдове мать, проснувшись, обнаружила, что пропала ее 2-летняя дочь: Ее искали всю ночь, а нашли утром в лесу, в километре от дома - живой!

Жуткая история со счастливым концом произошла в Калараше. В произошедшее в молдавской провинции сложно поверить, но - тем нем менее.

13 мая примерно в 00.30 в полицию Калараша обратилась женщина. Она заявила, что ее 2-летняя дочка весь день (пока мама была в поле) провела с бабушкой и дедушкой.

Мать вернулась домой к вечеру, выпила с соседом графинчик вина и улеглась спать.

Проснувшись ночью, женщина почуяла неладное. И точно - девочка пропала! Всю ночь полицейские проводили поисковые работы, а нашли девочку живой и невредимой в лесу - в километре от дома. На всякий случай, малышку отправили в больницу.

Сейчас органы опеки решают вопрос, что дальше делать с ребенком - лишать ли незадачливую мать родительских прав или нет.

ЛИДИЯ ТКАЧ