В Молдове мать, проснувшись, обнаружила, что пропала ее 2-летняя дочь: Ее искали всю ночь, а нашли утром в лесу, в километре от дома - живой!

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Семья
Жуткая история со счастливым концом произошла в Калараше. В произошедшее в молдавской провинции сложно поверить, но - тем нем менее.
13 мая примерно в 00.30 в полицию Калараша обратилась женщина. Она заявила, что ее 2-летняя дочка весь день (пока мама была в поле) провела с бабушкой и дедушкой.
Мать вернулась домой к вечеру, выпила с соседом графинчик вина и улеглась спать.
Проснувшись ночью, женщина почуяла неладное. И точно - девочка пропала! Всю ночь полицейские проводили поисковые работы, а нашли девочку живой и невредимой в лесу - в километре от дома. На всякий случай, малышку отправили в больницу.
Сейчас органы опеки решают вопрос, что дальше делать с ребенком - лишать ли незадачливую мать родительских прав или нет.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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