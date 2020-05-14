Мэр Кишинева предложил советнику PAS возглавить рабочую группу по модернизации Центрального рынка

Генеральный примар столицы Ион Чебан не ищет какой-либо выгоды от проекта по модернизации Центрального рынка Кишинева, который был представлен им сегодня. Главное для него – чтобы проект был как можно быстрее внедрен для блага горожан.

Такую позицию он обозначил и муниципальному советнику от фракции “Партия Действие и Солидарность” Руслану Вербицкому, появившемуся сегодня в рядах протестующих у рынка. Более того, он предложил советнику возглавить рабочую группу в МСК, ответственную за модернизацию этого муниципального предприятия.

– 19 мая мы представим этот проект мунсовету. Сколько человек, какие эксперты – всё на усмотрение муниципального совета. Если вы согласны работать с ним, то предлагаю закрепить дату 1 июля, до которой этот концепт должен быть завершен и представлен общественности. Главное – не затягивать. А мы, со своей стороны, готовы сделать все возможное, чтобы реализация этого проекта шла максимально быстро, – заявил Ион Чебан.

Вербицкий на предложение примара, однако, не ответил ничего определенного.

Проект модернизации Центрального рынка Кишинева был представлен сегодня генпримаром, а также опубликован на сайте столичной примэрии для общественных обсуждений.