Майя Санду: Сложно найти голоса для хорошего правительства

Партия действия и солидарности должна выбирать между голосованием за отставку правительства Кику и альянсом с нежелательными депутатами или сохранением нынешнего кабинета министров со всеми „последствиями”. Председатель ПДС Майя Санду утверждает, что это не простое решение, и пока его нет, не обсуждается вопрос о возможном вотуме недоверия.

„Наш выбор сложный, с одной стороны, если мы оставим это правительство, тогда мы берем на себя все последствия этого очень плохого управления, и со временем все будет ухудшаться, особенно в экономическом плане, или, с другой стороны, если мы попытаемся найти формулу с теми, кто нам нравится или не нравится, только при условии, что правительство будет выглядеть намного лучше, что оно будет состоять из честных людей, и это правительство заслуживает доверия, чтобы оно могло улучшить ситуацию для страны, то очевидно, что не любой ценой”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Несмотря на то, что нет ясности в том, как будет утверждена отставка правительства Кику и кто будет голосовать за установление другого кабинета министров, Майя Санду говорит, что не будет обсуждать это с депутатами фракции Политической партии „Шор”.

„Я ясно дала понять, что мы не будем разговаривать с группой Шора. В остальном довольно сложно сделать это. Если бы мы пришли к необходимой цифре депутатов, к этой математике, то у нас было бы решение, на данный момент у нас еще нет решения. Мы найдем его. Легче, вероятно, найти решение для отставки правительства, сложнее найти голоса для хорошего правительства, и, поскольку этот процесс довольно сложный, нам придется сосредоточиться на этой стороне. Когда мы найдем это решение, мы вернемся и к теме вотума недоверия”, - добавила Майя Санду.

Председатель ПДС утверждает, что оппозиция должна найти решение в контексте того, что нынешнее правительство больше не справляется с проблемами. „Вопрос в том, мы пытаемся найти формулу правительства, которая поможет гражданам легче пройти через эти кризисы - и санитарный кризис, и экономический кризис, и кризис, который будет спровоцирован засухой в сельском хозяйстве, или мы позволим этому правительству издеваться над гражданами и дальше. Это дилемма, у нас нет решения”,- сказала Майя Санду.