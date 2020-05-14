Условия, при которых Андрей Нэстасе проголосует за отставку правительства Кику

„Любая дискуссия с Платформой „Достоинство и правда”, которая приведет к отставке через голосование правительства Кику, не может состояться до тех пор, пока гипотетическое парламентское большинство против Додона, против правительства Кику не образуется и не будет достойным и решительным для того, чтобы построить людям справедливую и лучшую жизнь”. Об этом заявил лидер Платформы „Достоинство и правда” в контексте публичных дискуссий по вопросу отставки кабинета министров под руководством Иона Кику, передает IPN.

На вопрос, кто из депутатов проголосует за новый кабинет министров в случае отставки нынешнего правительства, Андрей Нэстасе возлагает ответственность на то же „гипотетическое большинство”, но не раньше, чем оно проголосует за набор законов, поддерживающих решение парламента, принятое восьмого июня 2019 года, согласно которому Республика Молдова была объявлена захваченным государством.

„Исходя из того, что у нас есть постановление Парламента Республики Молдова о захваченном состоянии, исходя из необходимости принятия некоторых законов в поддержку реализации этого постановления о захваченном состоянии. Это будет доказательством того, что те, кто голосует, заинтересованы в том, чтобы изменить ситуацию в стране. Второй шаг заключался бы в том, чтобы снять это правительство, а третий шаг – назначить ответственное правительство, которое, конечно же, не будет иметь среди своих членов экспонентов группировок, которые были вовлечены в кражу миллиарда, в прачечную российской мафии, в другие кражи. Это возможно? Возможно. В какой период времени? За очень короткий промежуток времени это может произойти”, - заявил Андрей Нэстасе в эфире передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Лидер Платформы DA не имеет ответа на вопрос о том, сколько продержится новое правительство, но уточняет, что это зависит от политической воли, если ее не будет, тогда состоятся досрочные выборы.

Андрей Нэстасе отмечает, что не примет альянсы ради отставки правительства. По его словам, главной целью является установка правительства, способного справиться с ситуацией: „Нашей заботой является не только высадка этого правительства, но и установка компетентного, способного проевропейского правительства. Мы готовы взять его на себя с соблюдением принципов, ценностей, реформ, прав и свобод, предусмотренных для людей, верховенства закона, нашей приверженности проведению честных президентских выборов, обеспечению управления страной во время санитарного кризиса, во время экономического кризиса. Мы уверены, что люди будут голосовать. Любой, кто желает добра этой стране, должен голосовать”.