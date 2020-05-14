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Экономика
Работники смогут запрашивать отпуск полностью или частями
14.05.2020

Работники могут получить право запрашивать свой ежегодный отпуск полностью или несколькими частями, по мере необходимости. На заседании 13 мая комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила проект изменений в Трудовой кодекс, передаёт IPN.

Авторы проекта предлагают исключить из законодательства положение о том, что одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Кроме того, по обоснованным причинам, с письменного согласия как самого работника, так и представителей работников, отпуск может быть отложен. В таких случаях работнику в текущем году будут предоставлены только дни, запрошенные в счёт ежегодного отпуска, а оставшаяся часть будет предоставлена ему до конца следующего года.

„Данный законопроект создаст правовую основу, которая на практике обеспечит более высокую гибкость в плане предоставления ежегодного отпуска по частям, кроме того, работник получит возможности для восстановления своего здоровья и решения семейных проблем. Чаще всего работники, по обоснованным личным причинам, хотят запросить ежегодный отпуск меньшими частями, например, по 5, 7 или 10 дней”, - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Законодательная инициатива принадлежит группе депутатов из парламентской фракции ДПМ.

Проект будет обсуждаться другими парламентскими комиссиями, а затем рассмотрен на пленарном заседании парламента.


 
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