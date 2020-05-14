Госдума не собирается отказывать Молдове в кредите

Ряд молдавских телеграм-каналов распространили информацию, о том, что депутаты якобы направили правительству письмо с рекомендацией отказать Кишиневу в займе. Причиной называлось то, что еще в марте Молдова присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.

"Никакого официального письма от Госдумы правительству о том, чтобы не рекомендовать этот кредит, не было. Это, скорее всего, попытка со стороны Молдовы бросить камень в наш огород", - сообщили корреспонденту Sputnik в комитете Думы по делам СНГ и евразийской интеграции.

Москва собиралась предоставить Кишиневу 200 миллионов евро на 10 лет под 2% годовых. Деньги должны были пойти на социальные нужды и ремонт дорог. Однако Конституционный суд пошел навстречу оппозиции и признал соглашение о кредите незаконным. В чем причина? Очевидно, что в политике.

После этого президент Додон заявил, что переговоры с Москвой по кредиту возобновятся.

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