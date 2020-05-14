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В Молдове не исключают сценарий со смещением нынешнего кабинета министров во главе с Ионом Кику.
14.05.2020

Так депутат платформы DA Александр Слусарь заявил, что проект по выдвижению вотума недоверия правительству Кику почти завершен и что они надеются на поддержку со стороны проевропейских партий. 

Выдвижение вотума недоверия деятельности Правительства может быть инициировано не менее чем 1/4 числа избранных депутатов и принимается большинством голосов присутствующих депутатов. Если вотум проголосован, премьер-министр должен уйти в отставку в течение трех дней.

Ранее Слусарь обвинил Кику, что он "обманщик и генератор гражданского конфликта и должен немедленно уйти в отставку после преодоления пандемического кризиса".

@VM


 
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