AVIA INVEST инвестирует в развитие аэропорта 170 млн евро, а в проекты поддержки населения - 100 млн леев

Компания AVIA INVEST, концессионер международного аэропорта Кишинэу, объявила, что в ближайшее время подпишет кредитное соглашение с инвесторами на сумму 170 миллионов евро. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры аэропорта.

AVIA INVEST заявила также, что на средства ее акционеров будут профинансированы социальные проекты по борьбе с эпидемией COVID-19, всего на сумму 100 млн. леев. Кроме того, по информации, которую распространила компания, акционеры выделили необходимые средства для погашения всех долгов AVIA INVEST, которые фактически ей не принадлежат.

В заявлении компании говорится, что с инвесторами было подписано кредитное соглашение на 170 млн. евро, деньги будут доступны в течение ближайших 30 дней.

“Эти средства будут направлены на дальнейшее выполнение инвестиционных обязательств по договору концессии Международного Аэропорта Кишинэу”, говорится в заявлении.

Цитируемый источник уточняет, что деньги пойдут на строительство нового пассажирского терминала, грузового терминала и завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы.

Компания отмечает также, что будущие проекты позволят создать около 9.000 новых рабочих мест, что является крайне важным фактом для экономики страны. По завершению запланированных работ Международный Аэропорт Кишинэу станет одним из самых современных в СНГ и Восточной Европе.

Кроме того, концессионер Международного Кишиневского аэропорта заявил о поддержке нескольких социальных проектов на общую сумму 100 миллионов леев, выделенных его акционерами.

“Эти средства будут направлены на реализацию многочисленных социальных проектов на территории всей страны, направленных на поддержку и улучшение жизни граждан Республики Молдова”, уточняет AVIA INVEST.

Что касается взаимоотношений компании с Органом Гражданской Авиации Республики Молдова, AVIA INVEST подтверждает свою позицию: “предъявляемые ей финансовые претензии представляют собой пеню по историческим задолженностям авиакомпании Air Moldova, сформировавшимся в тот период, когда этой компанией управляло государство”.

“Один из учредителей AVIA INVEST принял решение предоставить крупный заем для погашения всех текущих задолженностей, возникших из-за пандемии и фактического прекращения операционной деятельности Международного Аэропорта Кишинэу, а также исторических долгов, образовавшихся не по вине AVIA INVEST.

Не позднее 15-го мая абсолютно все финансовые обязательства компании, включая претензии Органа Гражданской Авиации Республики Молдова будут выполнены в полном объеме”, говорится в сообщении.

В то же время, как отмечает AVIA INVEST, вместо того, чтобы оказать помощь авиационной отрасли, которая переживает тяжелый кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, государство бросило авиацию и смежные предприятия на произвол судьбы, предложив выкарабкиваться из кризиса самостоятельно. Более того, в это тяжелое для отрасли время власти вводят дополнительный налог в размере 4,5 евро с каждого вылетающего пассажира. Компания с этим не согласна и опротестует это решение.

AVIA INVEST особо подчеркивает, что выполняла и намерена выполнять в будущем все свои обязательства в полном объеме. Вопреки слухам, распускаемым некоторыми политиками о финансовых проблемах, которые якобы испытывает компания.

Компания AVIA-INVEST стал концессионером международного аэропорта Кишинэу летом 2013 года. Концессионное соглашение было заключено на срок до 49 лет.

Кристина Пендя