Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 14 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 14 мая 2020 года.
Много лет назад в этот день впервые применили вакцину от оспы. Сегодня, когда в мире бушует ковид, такие исторические даты воспринимаются совсем по-другому - даже с какой-то надеждой.
Но есть ли она? Вчера, напомним, в Молдове было подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом - это абсолютный рекорд за сутки. При 1086 тестах. То есть, по сути, у каждого четвертого... В связи с этим, конечно, вопрос: точно ли мы готовы к снятию ЧП - ведь это произойдет уже в пятницу.
Итак, на 8.00 утра 14 мая ситуация в Молдове такая:
5406 (+252) заражены
1245 (+23) из них - медперсонал
Количество тестов - 1086
190 (+5) - умерли
269 (+20) - в тяжелом состоянии.
21 - в критическом (на ИВЛ).
37646 (-64) - под наблюдением.
2228 (+52) вылечились.
Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.
Обновлено: 10:00, 14 мая 2020.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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