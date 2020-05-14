Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 14 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 14 мая 2020 года.

Много лет назад в этот день впервые применили вакцину от оспы. Сегодня, когда в мире бушует ковид, такие исторические даты воспринимаются совсем по-другому - даже с какой-то надеждой.

Но есть ли она? Вчера, напомним, в Молдове было подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом - это абсолютный рекорд за сутки. При 1086 тестах. То есть, по сути, у каждого четвертого... В связи с этим, конечно, вопрос: точно ли мы готовы к снятию ЧП - ведь это произойдет уже в пятницу.

Итак, на 8.00 утра 14 мая ситуация в Молдове такая:

5406 (+252) заражены

1245 (+23) из них - медперсонал

Количество тестов - 1086

190 (+5) - умерли

269 (+20) - в тяжелом состоянии.

21 - в критическом (на ИВЛ).

37646 (-64) - под наблюдением.

2228 (+52) вылечились.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

Обновлено: 10:00, 14 мая 2020.

ЛИДИЯ ТКАЧ