В Молдове ожидается 30 градусов выше нуля: Убьет ли спасительная жара коронавирус

Мантру о том, что как только резко потеплеет, Covid-19 исчезнет сам собой, повторяют сегодня многие [фото метеокарты]

Не думала, что напишу эту фразу. Но все бывает в жизни впервые: на Молдову идет спасительная жара. Почему «спасительная» - об этом позже, а пока о том, что ждет нас в самые ближайшие часы.

Утро четверга будет относительно прохладным – всего около 16 градусов выше нуля, к обеду будет около 22 градусов тепла, но вот во второй половине дня (около 16.00) грянут все +30! При этом будет солнечно. То есть, будет настоящее пекло на улице.

Во второй половине дня ожидается +30.

Теперь о том, почему жара эта может быть спасительной. Эту мантру, кстати, повторяют в Сети, начиная еще с самого начала эпидемии в Молдове: мол, вирус сезонная штука, жары боится. К сожалению, доподлинных доказательств об этом нет – мнения ученых диаметрально противоположны.

Коронавирус сейчас зафиксирован практически во всех странах, от Гренландии до Южной Африки. А значит, его вот так запросто не убьешь, поджарив на солнце.

- В Таиланде, Сингапуре, в Эмиратах сейчас +30, но там люди тоже болеют коронавирусом, напоминает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. - Нужны совместные исследования вирусологов, медиков и метеорологов. Вполне возможно, что связь между распространением коронавируса и температурой может оказаться не линейной, а более сложной.

Жаль, что у нас не тропики

Да, Covid-19 вполне себе присутствует и в тропиках. Они изучили несколько жарких стран, расположенных между 30 градусом северной и 30 градусом южной широты: Сингапур, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Тайвань, Австралию. Почему именно эти? Там успели протестировать много людей. В отличие, например, от Африки. Результат подсчетов: в тропиках случаев коронавируса на душу населения действительно меньше, чем в Европе и США.

Вероятнее всего, климат влияет не на сам вирус. А то на то, как быстро он распространяется.

- От погоды отчасти зависит, сколько вирус способен продержаться в воздухе. Например, после того, как носитель покашлял или чихнул. Чем дольше, тем больше шансов, что вирус попадет в организм другого человека - объясняет Мигель Араухо, специалист по окружающей среде и биоразнообразию из Музея естественых наук в Мадриде.

Ни жара, ни солнце, ни влажность сами по себе не убьют вирус. Все равно нужны лекарства, вакцины, больницы, карантины. Погода не справится с эпидемией. Но есть шанс, что может помочь – тем более что исследования этой темы только начались.

ЛИДИЯ ТКАЧ