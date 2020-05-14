Михай Магдей об уроках пандемии: «Малая Малина – жуткий пример того, как нельзя застраивать город»

На момент введения ЧП в Молдове было 23 больных, 13 мая – уже 5154, выздоровели 2069 и 182 умерли от осложнений, связанных с коронавирусом.

За этот период Молдова в мировом рейтинге по количеству больных «прогрессировала», поднявшись с 71 места - на 57-ое.

11 мая у пациентов с симптомами COVID-19 проведен 481 тест, вирус обнаружен только у каждого восьмого. Медики считают, что это внушает оптимизм.

Среди заболевших, у которых коронавирус выявили 11 мая, девять медработников. В столичной больнице Святой Троицы шесть отделений закрыли на карантин: там COVID-19 заразились 32 пациента и 5 медработников.

С 12 мая страны Европы смягчают карантинные меры. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший COVID-19, призывает в социальных сетях сменить прежний лозунг «Оставайтесь дома» на новый: «Сохраняйте бдительность».

Как Молдова прошла через карантин и нужно ли смягчать меры? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал Михай Магдей, экс-министр здравоохранения, санитарный врач, доктор-хабилитат.

«Вклад СМИ в борьбу с коронавирусом бесценен…

- С февраля СМИ первыми вступили в борьбу с коронавирусом. «Молдавские ведомости», радио «Спутник», республиканские телеканалы доводили до сведения населения все меры профилактики. Они помогли в определенной степени управлению мерами профилактики и снижению заболеваемости COVID-19. Я думаю, их вклад бесценен.

… Как и вклад медиков»

- Мы должны быть благодарны работникам первичного звена системы здравоохранения, семейным врачам, работникам догоспитальной скорой помощи, эпидемиологам, вирусологам. Они не жалея сил подключались к проблемам диагностики, оказания помощи, изоляции и работы с населением по профилактике коронавируса.

Система раннего выявления не сработала ни в одной стране

- Высокая заболеваемость охватила Италию, Испанию, Великобританию, США, наших соседей - Украину и Румынию, очень серьезное положение в России. Ученые в этих странах проводят ретроспективный анализ и делают выводы: заболеваемость в этих странах развилась не в конце февраля - начале марта, а значительно раньше: в конце декабря - январе. О том, что вирус охватил многие страны раньше, говорит тот факт, что ВОЗ объявила эпидемию, когда коронавирусом охвачено было уже 70-80 стран. И очень быстро решила, что это пандемия. Все это означает, что система наблюдения и выявления вспышек заболевания в этих странах не сработала своевременно, в том числе и в Молдове.

К тому же у нас большой вклад в распространении коронавируса внес миграционный процесс. До 10 апреля основным источником распространения COVID-19 были приехавшие из-за рубежа. Вирус передавался членам семьи, группам риска.

С конца декабря и в январе у нас уже наблюдалось распространение болезней, связанных с различными штаммами гриппа. Ответственные службы несвоевременно объявили угрозу эпидемии гриппа. И как результат медицинские работники пропустили срок, когда необходимо было начать носить маски и защищаться от вирусной инфекции. О коронавирусе официальные власти заговорили только в конце февраля - начале марта.

Почему лидеры страны не должны озвучивать цифры

- Во всем мире лидеры стран не предоставляют до сих пор аналитическую статистику по уровню инфицированности и по уровню смертности от COVID-19. Это ошибка в мировой практике.

Статистика заболеваемости собирается минздравом. Но для анализа эпидемиологического процесса нужны не только сухие данные о количестве - нужны относительные данные инфицированных, вылечившихся, и смертности на 100 тысяч, на миллион жителей. Нужен анализ исследования, как движется вирус среди групп риска.

Из-за того, что население не знает аналитических данных, не выполняются в полном объеме все меры предосторожности. Думаю, что ВОЗ должна исправлять ситуацию.

Филип разгромил противоэпидемическую службу

- С 2017 года Филип громил противоэпидемическую службу. Руководимое им правительство не приняло мер для выполнения международных санитарных правил.

Мы потеряли тысячу единиц специалистов, занимались созданием никому непонятного органа. До этого был работоспособный орган санитарно-эпидемиологической безопасности, который сработал намного бы лучше, чем реформированный – там был штат эпидемиологов.

А теперь вспомним, кто руководил минздравом в последние годы – совсем не подготовленные люди, часть из них врио, которые становились руководителями в результате конкурса в политической системе.

Вредная методика

- Во главе штаба по координации мер по ЧП был утвержден специалист, который не имел опыта работы в эпидемиологической ситуации. В результате на начальном этапе обследовались пациенты только при наличии совокупности симптомов: температура, ринорея, боль в горе, затрудненное дыхание. При отсутствии одного из симптомов, а также, если пациент не приехал из-за рубежа и не контактировал с приезжими, тесты не делались, пациент не изолировался.

Во второй половине апреля больные с уже диагностированными легкими формами COVID-19 оставались дома на амбулаторном лечении. Если учесть, что механизм передачи COVID-19 воздушно-капельный, то соблюдать 14 дней карантина в условиях домашней изоляции практически невозможно. Он быстро передается, и если не соблюдаются правила чихания и кашля, то любой человек через секунду может получить агрессивную инфекцию.

С ранней защитой и ранним выявлением справились

- Вирус опасен, поэтому важна ранняя защита. Власти предприняли меры, чтобы защитить население на ранних этапах распространения, хотя, может, с некоторым запозданием. Закрыли рынки, автовокзалы, детские сады, учебные заведения. Объявили: всем оставаться дома и переходить на удаленную систему работы, если возможно. Это сыграло свою положительную роль.

С самого начала режима ЧП заработала система раннего выявления заболевания. Из-за призыва СМИ и постоянного информирования населения о симптомах COVID-19 пациенты стали массово обращаться за медпомощью.

На таможне выявлялись все лица, въезжающие в страну с подозрением на COVID-19. Тенденция раннего выявления продолжается. Так, 11 мая границу пересекли более двух тысяч человек, сейчас все чаще лица с симптомами коронавируса въезжают из Украины и России.

Самые большие риски все больше связаны с приездом пассажиров наземным транспортом. Они длительное время проводят вместе в закрытых помещениях и контактируют между собой.

Какие проблемы остались

- Другие опасные отличия коронавируса связаны с тем, что должна быть отлажена работа по ранней диагностике и изоляции. 500 тестов для тестирования на COVID-19 в начале ЧП было явно недостаточно. Их количество увеличивалось медленно, а само тестирование на уровне 100-120 исследований за сутки продолжалось весь март и начало апреля.

Только 19 апреля поступила большая партия тестов. К этому времени COVID-19 охватил ряд населенных пунктов.

Наличие только одной подготовленной лаборатории сыграло свою отрицательную роль. Здание второй лаборатории в Кишиневе во дворе бывшей муниципальной санэпидемстанции по улице Хаждэу, которая могла бы обеспечить важную роль в диагностике вируса, при правительстве Филипа было передано из одного министерства в другое и разрушено. Новое здание бактериологической и вирусной лаборатории взамен разрушенной не построили.

19 апреля к ранней диагностике подключилась кагульская лаборатория и частные медицинские центры.

Другая опасность коронавируса связана с проблемой ранней изоляции больных. Проблемой это стало из-за разрушения системы, закрытия медучреждений и выведения большого количества врачей и медицинских ассистентов. Более того, с 2017 года был полностью устранен надзор за циркуляцией возбудителей инфекции во внешней среде, разрушена система управления и координации служб районов. Функции координаторов никто не выполняет.

Малая Малина – жуткий пример того, как нельзя застраивать город

- Изменение регламента деятельности центров семейного врача, карантин специалистов узкого профиля – эти меры, предпринятые с тем, чтобы не допустить новых очагов инфицирования, чтобы не потерять врачей и младший медицинский персонал. Как правило, к семейному врачу идут с неясным диагнозом.

Измененный регламент позволил выявить проблемы, которые нужно будет решать после ЧП. О том, что это сделано с пользой, говорит тот факт, что в отделения больниц, где не лечились больные COVID-19, вирус проник, и отделения закрылись на карантин. Потенциальной зоной распространения могли стать такие территории, как Малая Малина. Скопление медучреждений и жилых домов - жуткий пример того, как нельзя застраивать город.

Когда мы увидим медицинские профсоюзы в действии?

- С самого начала распространения коронавируса на систему здравоохранения легла самая большая нагрузка. За три месяца никто не слышал, что думает профильный комитет профсоюзов об условиях работы медиков, о защите медперсонала, об облегчении нагрузки. Неужели они отстранились от своих задач?

Медицинские работники не прошли специальной подготовки по вопросам самозащиты, не были обеспечены сменяемыми средствами защиты в достаточном количестве. Ответственность за это несут руководители медицинских учреждений и минздрав. А кто встал на защиту медработников?

Профсоюзы должны сейчас стать инициаторами измененного регламента работы медицинского персонала в период эпидемии. Необходимо предложить новые правила работы: ограничить время нахождения в инфицированном облаке до 6-7 часов и внести меры, обеспечивающие безопасность медперсонала больниц в условиях ЧП.

Мы стали больше ценить свое здоровье

- Опыт ЧП во многих странах и у нас показал, что за два месяца люди получили навыки обеспечения безопасности и теперь могут взять часть ответственности за свое здоровье на себя. Мир не упразднил меры по сохранению дистанции, самоизоляции, не упрощает правил чихания и кашля, требований раннего обращения за медпомощью. Не снят запрет на открытие ресторанов, кафе, больших рынков и проведение массовых собраний.

Я думаю, что население сейчас более подготовлено к агрессии коронавируса и больше ценит свое здоровье.

Врачами-специалистами под руководством доктора наук Юрия Пынзару подготовлен гид для руководителей, который поможет подготовить предприятие и коллективы к выходу из ЧП. Руководители должны нести персональную ответственность за принятие мер безопасности, контроль должны осуществлять надзорные органы. Примэрии, их почти 900, должны подготовить меры профилактики, а местные штабы – крепить свою работоспособность: в их власти обеспечить жизнеспособность городов и сел.

Марина ТИМОТИНА