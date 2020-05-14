Будет ли в Молдове правительство Санду-2?

Минувшая неделя стала одной из самых насыщенных в плане неординарных событий, которые будут определять дальнейший ход молдавской внутриполитической жизни в ближайшее время.

Центральным сюжетом, безусловно, явилось решение Конституционного суда Молдовы о несоответствии основному закону республики российско-молдавского кредитного соглашения. Как полагают эксперты, этот казус стал ощутимым политическим ударом по Игорю Додону и его партнерам в Москве. Неожиданно для многих стало очевидным, что в высшем судебном органе страны прошли определённые сдвиги и явно не в пользу действующей власти, позиции которой по целому ряду значимых вопросов теперь могут оказаться под угрозой.

Помимо прочего значительно усугубилась атмосфера в самой коалиции. С каждым днем уменьшаются шансы сохранить ее в нынешнем составе. Решение КС РМ лишь усилило дезинтеграционный тренд ДПМ, в результате чего ряды фракции демократов покинули еще несколько депутатов (всего в коалиции осталось 54 депутата). Ситуация еще не «смертельная», но кризис в Демпартии наверняка будет отвлекать ресурсы и держать в напряжении правящий альянс, который теперь в любой момент может из большинства превратиться в меньшинство.

Оппозиция, конечно же, не устоит перед соблазном развивать свои успехи и одновременно провоцировать внутрикоалиционный раздор. В лидеры этого антиправительственного похода вырвался экс-спикер парламента Андриан Канду, который за прошедший уик-энд сгенерировал массу оригинальных инициатив в надежде стать центром сопряжения оппозиционных усилий для отставки правительства Иона Кику. Стоит сказать, что излишнее рвение и желание г-на Канду быть большим «антидодоновцем», чем все остальные, коллеги по оппозиционному цеху явно не оценили. Поэтому и призыв экс-спикера о формировании единого блока противостоянию президенту и правящей коалиции на данный момент не получил поддержки проевропейских сил.

Сам Игорь Додон достаточно эмоционально отреагировал на проходящие события, справедливо полагая, что единственно верным решением в случае распада правящей коалиции должно быть не формирование «правительства депутатов-раскольников», а проведение досрочных парламентских выборов в один день с президентскими. Впрочем, как говорилось ранее, такой маневр уже почти невозможно провернуть в рамках действующих правовых рамок. Единственная возможность для организации выборов в парламент в текущем году появится только в том случае, если сам президент подаст в отставку - на что уже указала Майя Санду.

Понятно, что о смещении нынешнего молдавского кабмина пока говорить рано, поскольку, так или иначе, в парламенте еще сохраняется правящее большинство. При этом даже математическое наличие необходимого числа депутатов у оппозиции не гарантирует того, что вотум о недоверии правительству с легкостью наберет необходимые голоса. Есть основания полагать, что запросы депутатских групп, связанных с фамилиями Шор и Канду, простираются куда дальше банальной отставки кабмина Кику. Помимо учета своих финансово-политических интересов, скорее всего, они ожидают также инкорпорации в состав нового правительства для укрепления в том числе и электоральных позиций в преддверии возможных парламентских выборов.

В связи с тем, что функциональность существующего союза ПСРМ и ДПМ становится все менее устойчивой, прозападная оппозиция в лице, прежде всего, Майи Санду и Андрея Нэстасе находится перед перспективой сложного выбора. С одной стороны, им нужна отставка нынешнего кабмина, который, по их мнению, проявил себя крайне неэффективно в борьбе с Covid-19. С другой — формирование нового правительства возможно только голосами весьма разношерстной парламентской аудитории, взаимодействие с которой ранее считалось неприемлемым самими же лидерами ACUM и может привести в будущем к самым непредсказуемым последствиям.

Вопреки расхожему мнению, в сложившихся обстоятельствах оппозиционным лидерам Санду и Нэстасе нет необходимости вступать в формальную коалицию с имеющими сомнительную репутацию перебежчиками из ДПМ и партией Шор. Вряд ли оппозиция забыла свой недавний опыт специфических «коалиций». Поэтому оптимальным для них вариантом может стать тактическое функциональное партнерство без долгосрочных обязательств. Достаточно лишь действовать синхронно, оказывая постоянное консолидированное давление на правящую команду, раз за разом ослабляя ее, снимая политическую «стружку».

Нынешнему коалиционному правительству будет крайне сложно работать в режиме постоянного прессинга (на фоне проблем с пандемией и экономикой), ежедневно балансируя на грани, не видя четкой и устойчивой перспективы, опасаясь в любой момент лишиться большинства в парламенте с последующим вынесением вотума недоверия. Не стоит сомневаться, что даже недолгий период нахождения между оппозиционным «молотом» и «наковальней» кризисного управления страной приведет к расхождению множества политических «швов», соединивших не только демократов и социалистов, но и различные внутривидовые группы в самих этих образованиях.

Многое будет зависеть от того, согласуют ли такую стратегию «внешние» силы, которые, как показывает молдавская действительность, зачастую имеют определяющее влияние на политику страны. Некоторые партнеры по развитию не скрывают своего интереса к тому, чтобы форсировать события, подталкивая оппозицию к решающим действиям уже сейчас.

Если внешняя отмашка будет получена, то оппозиция не будет спешить дать власти «генеральное сражение», взвалив на себя в случае успеха весь груз издержек посткарантинного периода и масштабного кризиса в экономике. Более надежной выглядит тактика методичного ослабления власти путем нанесения консолидированных ударов, нагнетания напряженности, провоцирования ошибок оппонентов, ставя перед собой цель ослабить позиции главного соперника по президентской гонке – Игоря Додона.

Сергей ЧЕБАН

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