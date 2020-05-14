Уголовник Шор перешел черту: В Молдове началась атака главного фигуранта отчета Кролл на партию власти

Три районных советника ПСРМ перешли в партию «Шор». В Молдове произошел ответ Шора за Аэропорт. Пока заседает Совбез по миллиарду и аэропорту, Шор нанес удар.

Мэр Dumbr vi a, Сынжерейский район, и три советника... покинули ДПМ.

Но фишка в другом.

Три советника ПСРМ из села Holo ni a, Сорокский район - также влились в партию Шор.

Предлог - ПСРМ потерял ориентиры!

До слез, чесслово. Значит Шор не потерял, да? И о каких ориентирах идет речь – в долларах или в евро? Нам кажется в зелени. В Майами и Иерусалиме других валют не принимают.

Но шутки шутками, но Шор перешел грань. Это уже атака на президентскую партию власти. Атака от уголовника, который прячется от Интерпола в Израиле.

БОГДАН ЦЫРДЯ