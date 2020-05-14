Депутат рассказал, зачем Канду & Company нужна политическая нестабильность: «Петля затягивается»

Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы свергнуть власть.

Зачем им это понадобилось именно сейчас, рассказал депутат ПСРМ Григоре Новак: «Затягивается петля вокруг шеи». В своем заявлении после заседания Высшего Совета Безопасности президент Игорь Додон сделал несколько важных заявлений по поводу расследования кражи миллиарда и концессии Международного аэропорта Кишинев.

Как отметил Григоре Новак, дело даже не в том, что беглые олигархи лишатся жирного куска, приносящего им значительный доход.

- Теперь становится ясным, почему Канду настолько возбужденный и нервный... Проблема не состоит только в том, что беглецы Плахотнюк и Шор останутся без международного аэропорта, являющегося очень сладким куском с финансовой точки зрения, но и в том, что эти двое уже чувствуют запах тюремных камер, - написал Новак на своей странице в Facebook.

Как пояснил депутат-социалист, согласно представленной президентом информации кража миллиарда готовилась бывшими членами Национальной комиссии по финансовым рынкам, премьерами и министрами экономики. А кто был министром экономики с лета 2014 по январь 2015 года? Правильно, тогда министерство возглавлял Канду.

- Теперь становится ясным, почему Плахотнюк, Шор, Канду и их окружение делают все возможное, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку. Политическая нестабильность дает им теоретический шанс вернуться к власти вместе с Санду, Нэстасе, и тем самым избавиться от запаха тюремной камеры, - указал Новак.

Автор: Михаил Генчу