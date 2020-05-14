Румыния открывает границу с Молдовой, но не всем: Кто имеет право попасть в соседнюю страну

Только некоторым категориям людей будет разрешено пересекать границу Румынии.

С 17 мая будет возобновлена перевозка пассажиров на международных рейсах по направлениям Кишинев-Бухарест, Кишинев-Яссы, Оргеев-Бухарест. Однако только некоторым категориям людей будет разрешено пересекать границу Румынии, сообщает ZdG.

Въезд на территорию Румынии разрешен иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые входят в следующие категории:

· члены семей румынских граждан; · члены семей граждан других стран-членов ЕС, или Европейской экономической зоны, или Швейцарской Конфедерации, с резиденцией в Румынии;

· лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданный властями, или документ, эквивалентный им, выданный властями других государств в соответствии с законодательством ЕС;

- лица, путешествующие в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом;

· дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может оказать гуманитарную помощь;

· транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;

· пассажиры, путешествующие по императивным причинам; · люди, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным причинам.

ЛИДИЯ ТКАЧ