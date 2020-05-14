Президент Игорь Додон заявил, что «после завершения режима чрезвычайного положения (ЧП) в Молдове будет объявлен «красный код» в области здравоохранения». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил в четверг, после обсуждения эпидемиологической ситуации на заседании Высшего совета безопасности.

Он напомнил, что 15 мая истекает период ЧП, введенного парламентом сроком на два месяца.

«Мы не будем продлевать этот режим. В дальнейшем управлять ситуацией будет не Комиссия по чрезвычайным ситуациям, а Комиссия по общественному здравоохранению. Скорее всего, в пятницу Комиссия объявит о введении «красного кода» в области здравоохранения. Это означает, что Комиссия будет решать, какие ограничительные меры действуют в дальнейшем», - подчеркнул Додон.

Он дал высокую оценку действиям правительства и Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые управляли ситуацией в этот период.

«Я считаю, что справились неплохо. Даже по смертности – у нас показатель в 3,5% от количества заболевших. Во многих странах региона этот показатель выше, в Румынии, к примеру - 6,5%», - отметил Додон.

Ранее, премьер-министр Ион Кику сообщил, что Комиссия по общественному здравоохранению сохранит многие ограничения, а «в зависимости от ситуации, некоторые меры могут быть даже ужесточены».