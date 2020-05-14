Додон: Аэропорт будет возвращен государству

Президент Игорь Додон выразил уверенность, что отданный в концессию аэропорт Кишинева будет возвращен государству. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге в четверг после заседания Высшего совета безопасности, который обсуждал этот вопрос.

"Правительство продолжит усилия по возврату аэропорта под управление государства", - подчеркнул Додон. По его словам, на заседании были представлены три сценария расторжения договора о концессии, подписанного между правительством и компанией Avia-Invest.

"Первый сценарий - это расторжение договора по причине допущенных нарушений при его подписании. В настоящее время правительство обратилось в суд и судебные инстанции рассматривают это дело. А нарушения были. Второй сценарий - невыполнение концессионером взятых на себя обязательств. Компания Avia-Invest инвестировала на 66 млн. евро меньше, чем обязалась по договору. У них есть срок до августа этого года, но у компании нет средств. И третий сценарий - расторжение в силу неплатежеспособности Avia-Invest. Такой пункт прописан в договоре о концессии, а компания сейчас неплатежеспособна", - заявил президент.

Он отметил, что Avia-Invest должна миллионы леев в бюджет.

Президент упрекнул бывшее правительство, которое, по его мнению, могло еще раньше осуществить процедуры по возврату аэропорта государству.

"По состоянию на июнь прошлого года Avia-Invest должна была государству 118 млн. леев (около 6 млн. евро). Вместо того, чтобы требовать возврата денег и объявлять компанию банкротом, правительство реструктурировало долги до мая 2020 г. Тем не менее, компания не выполнила обязательства. Этот долг составляет 22 млн. леев (около 1,1 млн. евро), а общая задолженность перед бюджетом - около 60 млн. леев (около 3 млн. евро). Счета компании заблокированы, мы этот процесс доведем до конца", - подчеркнул Додон.

Аэропорт Кишинева был сдан в концессию компании Avia-Invest 7 августа 2013 г. В течение следующих трех лет в компании трижды сменились собственники. Согласно договору, Кишинёвский аэропорт сдан в концессию сроком на 49 лет с отчислениями в размере 1% от доходов и с инвестициями 244,2 млн. евро. В 2015 г. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) поставила под сомнение законность действий Avia-Invest, констатировав, что "финансовые средства взяты из денег проблемных банков, которыми управляет бизнесмен Илан Шор". Было возбуждено уголовное дело, однако расследование по этому делу так и не продвинулось.