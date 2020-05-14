Александр Кожокарь. Старый Орхей открыт. Пора открывать Фурчены и Вэратик

Интервью с Александром Кожокарь, владельцем магазина и туристического агентства X-style. Рубрика Active Life. Партнер – Jaguar.

Саша, привет. Это одно из первых интервью после карантина, которое я беру «вживую», не по телефону, а у тебя в магазине, в X-style. Как вы прошли через эти два месяца?

Работали. Никого из команды в отпуск не отправляли. Поскольку магазин был закрыт, то перешли на работу онлайн.

Имело смысл? Был какой-то спрос на товары для экстремального отдыха и путешествий?

Точно имело смысл. За это время наши онлайн продажи выросли в несколько раз, по сравнению с временем «до карантина». Понятно, что до обычного оборота мы не дотягивали, но и зарплаты все выплатили. Что касается спроса во время карантина, то хитом продаж стали коврики для йоги. Жалко, что мы не продаем гантели, потому что запросов было предостаточно. Наши постоянные клиенты активно занимались спортом в домашних условиях. Второй позицией по популярности было все, что связано с велосипедами, точнее аксессуарами к ним. От креплений для автомобиля. До детских стульчиков на взрослые велосипеды. Также, не спеша, провели переучет и навели порядок на нашем сайте.

Как ты сам «выдержал» карантин? Это при твоей страсти к путешествиям и походам?

Во-первых, в начале года мы успели побывать в Патагонии. Так что другой континент в архиве 2020 года уже есть. Ну а во-вторых, во время карантина мы пару раз уходили в поход с детьми. С палаткой и посиделками у костра. Я, правда, не рассчитал, что в конце марта будет так холодно ночью и чуть померзли в легких спальниках, зато будет что вспомнить. Мы были в Фурченах. Это недалеко от Старого Орхея, выше по течению Реута километров на пять. Места похожие, но пейзаж почти совершенно дикий, еще нехоженый. Туристов практически не видели.

Думаю не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать вспышку внутреннего туризма в этом году. Только проблема в том, что мы Молдову знаем хуже, чем Румынию или Испанию. Ты вот, например, готов делиться маршрутами? Не будешь их «прятать» только для себя?

Мы и делимся уже. На нашей странице в Facebook X-Style Adventure Club. И я, и ребята из компании рисуем на карте маршруты и выкладываем на профиле компании. Например, могу тебе порекомендовать побывать на Костештском водохранилище. Водная гладь, скалы, ущелья. Там есть знаменитый на весь мир археологический грот, где жили доисторические люди. Найдено много артефактов и вход туда открыт…

Это где точно?

Село называется Дуруитоаря. Чтобы еще больше тебя заинтриговать, скажу, что в селе есть гроты, где жили доисторические люди и археологический музей созданный усилиями одного сельского учителя. И хотя очень много из найденного на территории Рышканского района вывозили в «центр», но и в этом музее осталось много интересных экспонатов. А несколько лет назад один из местных жителей копал яму в огороде и нашел бивень мамонта. Он сейчас тоже в этом музее…

Эх, были бы у меня сейчас внуки, точно бы повез их смотреть…

Я тебе больше скажу, в Дуруитоаря есть отличный кемпинг. Его построил один пластический хирург из Кишинева. Он выходец из этих мест, любит историю и археологию. Купил участок земли, поставил домики. Теперь это кемпинг есть на всех картах и приложениях для владельцев автодомов, по которым они ищут места для ночевок. Уже года два к нему приезжают туристы со всей Европы.

Ты же тоже занялся арендой автодомов. Пошло, кстати?

Мы начали в феврале прошлого года. Вначале показалось, что это было ошибкой. Начали в феврале, но еще в мае не было ни одной брони на лето. Но потом как «прорвало». Как оказалось, В отличии от европейцев у которых все запланировано на год вперед, наши соотечественники планируют трехнедельный отпуск за неделю до выезда. Несколько молдавских блоггеров взяли автодома в аренду и просто повыкладывали на своих блогах отчеты о путешествиях…

Да, помню. Я сам писал интервью с Анной Смольницки, которая с мужем и маленькими детьми не побоялась первый раз поехать аж в Грецию, на острова…

И не только она. В общем, автодома хорошо сдвинулись с мёртвой точки. Я и сам уже побывал в Скандинавии с семьей, причем не один раз. Летом доехал до севера Норвегии до Лофтенских островов. Второй раз, с детьми поехал зимой на Рождество и Новый год в гости к Санта Клаусу незабываемые получились поездки…

А сколько у тебя сейчас автодомов в аренду?

Четыре. Семьдесят евро в день – и он твой. Правда, это специальная цена на время карантина. Но, в отличие от прошлого года, уже нужно искать свободные брони. Ты прав, внутренний туризм в этом году переживет всплеск. Раз нельзя выехать за границу, то провести выходные в Молдове, в автодоме, на каком-нибудь островке еще дикой природы, это огромное удовольствие. Свобода…

Куда ездили наши граждане на автодомах в прошлом году?

Большинство выбирали отдых на море и посещали Грецию, Хорватию и Турцию. Вторым по популярности были путешествия по европейским странам. Правда, заметили, что наши сограждане хотят увидеть все и быстро и во время 10 дневной поездки они успевают съесть пиццу в Риме, выпить бельгийского пива в Брюсселе и на пару часов заскочить в Прагу. И совершенно забывают про красоту провинциальных городков. Чехия это не только Прага, здесь можно две недели колесить и не увидеть всего. Мы рекомендуем сконцентрироваться на одной-двух странах и побольше времени проводить в прогулках по старинным городкам, на природе, с семьей, а не за рулем на автобанах.

А что предлагает ваше туристическое агентство? В горы в Румынию на выходные пока ведь выбраться не удастся…

В эти выходные мы организуем пешеходный поход в Фурчены. Ну, туда ты уже не запишешься. На следующей неделе сплав на каяках по Днестру. Группа из 20 человек. Несколько мест еще свободны… Кстати мы приняли дополнительные меры и не заполняем транспорт полностью. Между пассажирами оставляем пустым одно место и все обязательно в масках.

А сам ты будешь «ходить» как гид? Было бы интересно с тобой…

Не часто, но буду. Сейчас готовлю двухдневный веломаршрут Фетешты-Дуруитоаря-Пэдуря Домняскэ. По 40 километров в день, вполне посильная нагрузка для начинающего велотуриста. В прошлый раз даже дети 10 и 12 лет проехали с удовольствием вместе с родителями данный маршрут. Остановка, как раз, в том кемпинге, о котором я тебе рассказывал… Так что археологический музей и бивень мамонта в программу тоже включены…

Павел ЗИНГАН