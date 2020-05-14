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В Молдове выявлено 147 новых случаев заражения COVID-19
14.05.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным, которые сегодня, 14 мая, представила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, за минувшие сутки в Молдове было обработано 1103 тестов, подтверждено 147 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 5553 человек.

Подготовил Михаил Генчу


 
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