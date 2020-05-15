Как отдохнуть на море и не заразиться коронавирусом: советуют эксперты

Меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса будут «сопровождать» нас до того времени, пока научное сообщество не найдет вакцину.

Такое мнение высказал греческий специалист по инфекционным заболеваниям Никос Сипсас. По его мнению, всем нам предстоит жить «по установленному регламенту», по крайней мере, в течение года, пока не появится вакцина против коронавируса, а это по всем расчетам может занять до полутора лет.

Однако желание отдохнуть летом на море зачастую бывает сильнее здравого смысла и любых преград. Тем более, что, несмотря на продолжающееся распространение пандемии коронавируса, многие страны начали постепенно смягчать режим самоизоляции и со дня на день готовы открыть международное сообщение, естественно, при соблюдении соответствующих мер безопасности. В частности, Турция уже объявила о вводимой в стране системе сертификации отелей и других объектов туризма на предмет соблюдения требований по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности.

С этим понятно, но тут возникает другой вопрос: какова вероятность заразиться коронавирусом непосредственно в море или в других местах для купания?

Ответ на него попытались дать исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC). Группа именитых ученых из серьезных научных учреждений изучила возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в водной среде. Полученные ими данные вдохновляют: в своем докладе они заявили, что заражение коронавирусной инфекцией в бассейнах или в море маловероятно.

Их заключение основывается на том, что основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, поскольку вирус находится в выделениях при кашле или чихании, а при купании люди не находятся настолько близко друг от друга, чтобы поймать инфекцию. К тому же в бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие средства, которых вполне достаточно для уничтожения вируса. Что касается морской воды, то в ней опасность «подцепить» инфекцию еще ниже.

Таким образом, непосредственно в воде возможность инфицирования ничтожно мала. Главная опасность, по мнению ученых, может подстерегать отдыхающих на суше – на пляже, у бассейна или берегу водоема. И заключается она в возможном несоблюдении социальной дистанции. Скопления людей обычно возникают в душевых, раздевалках, у барных стоек и других подобных местах, и бороться с этим крайне сложно.

Еще существует риск притока туристов, которые могут быть потенциальными переносчиками коронавируса. В Европе пока еще не принято окончательное решение, как будут работать транспортные компании, в частности, авиаперевозчики.

- Требовать от пассажиров результатов теста на коронавирус до посадки в самолет, очевидно, технически сложно. Это было бы идеально, но экономически невыгодно для миллионов туристов, - считает Никос Сипсас.

В то же время, по мнению эксперта, отказывать себе в отдыхе на море не обязательно. При соблюдении элементарных требований безопасности, опасность заразиться на морском отдыхе не так велика.

- Все зависит от наших привычек. Главное – купание в море. А если будет происходить скопление народа у стойки пляжного бара, это может лишить нас летнего сезона. Мы должны быть осторожны, чтобы не переполнять пляжи. Для профилактики достаточно антисептика. Вирус не передается через морскую воду. Обеспечение безопасности не так сложно реализовать, отели не будут превращены в больничные палаты. Есть правила, которые относительно просты и легко применимы, - утверждает специалист.

Подготовила Галина Малышева