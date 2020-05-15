Нам хотят еще сильнее закрыть рот - КСТР готовит цензуру

Совет по телерадиовещанию в четверг проголосовал за создание еще одной ненужной никому журналистской структуры. Речь идет о так называемом Координационном совете по обеспечению информационной безопасности.

У этой конторки, как сообщается, будет 4 направления деятельности, в том числе, в области СМИ.

В состав совета войдут представитель СТР, глава телеканала М-1, представитель профильной парламентской комиссии, представитель Центра независимой журналистики и представитель Ассоциации независимой прессы.

Если честно, мне вообще непонятно, кто эти люди, и чему они меня, как журналиста, будут учить, что указывать, о чем вразумлять. Почему я должен их слушать, считать их мнение превыше своего? Почему они должны становиться между мной, – гражданином, профессионалом, – и законом который, если я нарушу, то должен буду нести ответственность?

К СТР, бывшему КСТР, у знающих людей в этой стране вопросов больше, чем к Библии. Разница лишь в том, что Библию многие признают непререкаемым авторитетом, а с документами КТР можно разве что до ветру сходить. Телеканал М-1… Вы смотрите М-1? «Народ безмолвствует».

Парламентская комиссия. У кого-то в этой стране осталось уважение к депутатам парламента? Особенно после того, как они в последнее время снова принялись совершать спринтерские забеги туда, где дают больше?

Ну и, наконец, гвоздь программы – Центр независимой журналистики и Ассоциация независимой прессы! Две грантоедские конторки, где котируется только то, что исходит от Запада. Ренегаты от НПО, стремящиеся раздуться до какого-либо почитаемого статуса в этой стране. Если честно, всегда было брезгливо иметь с ними дело. Поэтому и не имел. Но сведения собирал усиленно, правда, они пока что не для открытого доступа.

Но если отбросить всю выложенную здесь желчь, то в сухом остатке мы получаем новый совершенно нелегитимный орган, вводящий де-факто новую цензуру (да, по закону ее нет, но на деле была все эти 30 лет!)… за наши с вами деньги, то есть за средства из госбюджета. Кто имеет моральное право утверждать, что лица, которые войдут в этот советик, компетентны для регулирования сферы информбезопасности, в целом, и деятельности журналистов, в частности? Шаг вперед!

Автор: Николай Костыркин