Сделаю все возможное, чтобы столица стала городом без незаконных строек

При принятии любого решения примэрия Кишинева должна руководствоваться исключительно положениями закона.

Такую позицию высказал генпримар Кишинева Ион Чебан в ходе публичного онлайн-заседания с представителями строительной сферы, состоявшегося сегодня, 14 мая. А если кто-то будет пытаться обойти закон, то этим будут заниматься правоохранительные органы. Чебан отметил, что намерен сделать все возможное, чтобы столица стала городом без незаконных строек, авторизации на которые были получены при помощи взяток.

– Мы хотим строить и развивать Кишинев – но исключительно на законных основаниях. Я буду реагировать незамедлительно, и принимать все необходимые меры при получении аргументированных сообщений об отклонениях от строительных норм в столице, случаях коррупции или превышения должностных полномочий, – заявил Ион Чебан.

Глава столичной примэрии в очередной раз подчеркнул, что городу необходимы как транспарентность муниципальных властей, так и неукоснительное соблюдение застройщиками всех законов и правил. Он также выступил с рядом предложений:

- организовывать такие встречи ежемесячно для обсуждения различных тем;

- заседания Комиссии по урегулированию строительных конфликтов при примэрии проводить публично, либо – в нынешних условиях – в режиме онлайн, с сохранением персональных данных;

- Главному управлению архитектуры, урбанизма и земельных отношений рассмотреть возможность возобновления приема граждан, возможно, в связи с текущей ситуацией, онлайн;

- рассмотреть возможность проведения архитектурного форума.

- Всегда, в любой ситуации все стороны должны иметь возможность высказаться. Все принимаемые решения должны быть законными и направленными исключительно для развития города, - подчеркнул генпримар Кишинева.

С записью публичного онлайн-заседания с представителями строительной сферы можно ознакомиться на сайте генпримара столицы.

Подготовил Михаил Генчу