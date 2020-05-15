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Думбрэвяну: Принято решение ввести чрезвычайное положение в области здравоохранения
15.05.2020

15 мая в стране истекает срок действия чрезвычайного положения. Об этом напомнила после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Минздрава Виорика Думбрэвяну. 

Несмотря на это, заявила чиновница, гражданам и впредь нужно соблюдать защитные меры и некоторые ограничения:

"На уровне платформы Чрезвычайной комиссии специалисты приняли решение и рекомендовали введение чрезвычайного положения в области здравоохранения. Это положение предусматривает и в дальнейшем соблюдения мер по предупреждению и профилактике распространения COVID-19".

Напомним, в четверг, 14 мая, было проведено 1103 теста на COVID-19, как новых, так и повторных. В результате диагноз подтвердился в 147 случаях. Общее число заболевших достигло 5553.


 
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