Думбрэвяну: Принято решение ввести чрезвычайное положение в области здравоохранения

15 мая в стране истекает срок действия чрезвычайного положения. Об этом напомнила после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Несмотря на это, заявила чиновница, гражданам и впредь нужно соблюдать защитные меры и некоторые ограничения:

"На уровне платформы Чрезвычайной комиссии специалисты приняли решение и рекомендовали введение чрезвычайного положения в области здравоохранения. Это положение предусматривает и в дальнейшем соблюдения мер по предупреждению и профилактике распространения COVID-19".

Напомним, в четверг, 14 мая, было проведено 1103 теста на COVID-19, как новых, так и повторных. В результате диагноз подтвердился в 147 случаях. Общее число заболевших достигло 5553.