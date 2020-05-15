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Политика
Додон не исключает расторжения контракта о сдаче в концессию аэропорта: ответ компании AVIA INVEST
15.05.2020

Контракт о сдаче Кишиневского аэропорта в концессию могут расторгнуть. Об этом после заседания Высшего совета безопасности заявил президент Игорь Додон. Он сослался на долги компании AVIA INVEST.

Глава государства уточнил, что соглашение о концессии предусматривало инвестиции в аэропорт в размере более 66-ти миллионов евро. Крайний срок, когда эти средства должны были поступить, истекает 30 августа 2020 года.

"Сейчас у компании AVIA INVEST остался долг в 22 миллиона леев, плюс пЕня. Всего около 50-60 миллионов леев долгов перед государством. Но у них заблокированы счета. А в контракте есть пункт, что в случае неплатежеспособности инвестора, контракт автоматически аннулируется", - заявил президент.

Между тем, в сообщении для прессы компании AVIA INVEST говорится, что до 15 мая все финансовые обязательства, в том числе перед Управлением гражданской авиации, будут выполнены.

Более того, фирма намерена выделить 170-ти миллионов евро на дальнейшее развитие аэропорта. Они будут доступны в ближайшие 30 дней.


 
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