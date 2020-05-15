Дионис Ченуша: Смысл снятия правительства Кику близок к нулю

У АКУМ веских аргументов для снятия правительства Кику быть просто не может. Такое мнение высказал политолог Дионис Ченуша.

Он заявил, что снять правительство может быть легко, особенно если Канду и Шор продолжают разрывать ДПМ. Однако, если трезво оценивать ситуацию в стране, смысл этого действа «близок к нулю».

В этой связи политолог перечислил некоторые актуальные аспекты в контексте обсуждений пространных рассуждений Санду и Нэстасе по поводу отставки правительства.

Хотят ли PAS и платформа DA зависеть от родственников Плахотнюка и команды Шора? Социалисты будут саботировать их, а демократы будут по-прежнему ухаживать за Канду и Шором.

Готова ли Майя Санду принять на себя правительство на пересечении трех кризисов – эпидемиологического, экономического и политического? Станет ли будущее правительство стабильным, а не новым правительством, зависящим от политических сил с сомнительными повестками дня?

Предполагает ли оппозиция возможный провал на президентских выборах, если она возьмет на себя власть и не сможет с этим справиться?

Таким образом, есть очень мало веских аргументов для того, чтобы снять правительство. Это не значит, что оппозиция не должна оказывать давление на него. Срочно необходимо стратегическое мышление, основанное на оценке затрат и выгод.