Сорт «Золотая»: В Кишиневе появилась первая молдавская черешня по бешеным ценам

Несмотря на то, что ажиотажа вокруг черешни нет, торговцы не спешат снижать ее стоимость.

Ну что, сограждане – дождались! На мелкооптовых рынках Кишинева появилась первая молдавская черешня. Помните, такая – водянистая, безвкусная, которая раньше на стаканчики продавалась, как толь ко появлялась. И народ активно эти самые стаканчики покупал – это была такая предтеча лета, что ли.

Однако, в этом году все по-другому. Люди пообтрепались на самоизоляции, теперь не до черешни – на хлеб бы хватило. Тем более, по такой цене – на мелкооптовых рынках за кило просят 100 леев. И – никаких уступок.

- Почему так дорого, - спрашиваю продавца.

- Не будет в этом году черешни, померзло все, - отвечает.

Не мудрено, что черешню практически никто не покупает. При выборе за те же 100 леев килограмма сладкой и крупной клубники или водянистой черешни, выбор, безусловно, в сторону первой.

Что ж, в этом году, возможно, остались мы без черешни.

Но это не точно, само собой.

ЛЕОНИД РЯБКОВ