Майя Санду - это новая война на Днестре

Не может стать Санду ни президентом, ни премьером, потому что она ненавидит народ Молдовы.

Вы не верили? Мы тоже. А теперь давайте кое-что проясним.

«Молчание» бешеных овец

Этот текст должен был быть написан сразу после 9 Мая – с точкой отсчета, касающейся соцсетейного поведения Майи Санду по отношению к жителям Молдовы в день 75-летия Великой Победы. Но тогда меня захватила заочная полемика с Александром Слусарем относительно его крайне неверной, на мой взгляд, позиции насчет этой даты, святой, в том числе, и для нашей страны.

Потом возник медийный конфликт, развязанный самыми неподкупными журналистами Молдовы Натой Албот и Андреем Болоканом против нашей коллеги Елены Пахомовой, и в пылу удерживания фронта в этом направлении тема дискурса а ля Санду (которая без ума от Антонеску) в День Победы сама собой отошла на второй план.

И была бы там до сей поры, если бы не одиозное интервью, которое дала «мадам евронаци» украинскому порталу «Гордон».

На фоне столь запоминающейся беседы все былое «молчание овец» насчет Дня Победы и поздравления с Днем Европы, которой не было бы, не будь той самой Победы, – готовящийся текст приобрел, как вы понимаете, совершенно другой формат и подачу.

Системный неоднозначник и систематическая неудачница

Основателем проекта «Гордон» является украинский многоопытный журналист Дмитрий Гордон, к которому лично у меня отношение неоднозначное. Не могу не обойти вниманием его эрудицию и интеллект, также мне очень нравятся его передачи с известными людьми – он мастерски их ведет и, помимо всего прочего, дает нам возможность снова лицезреть, причем, личностно раскрытыми любимых артистов, писателей, художников и т.д.

Неоднозначен Гордон в том, что он поддерживает нынешнюю власть на Украине, евроинтеграционный, то есть, априори рабский курс своей родины, считает современную Россию «фашистским агрессором, отнявшим Крым и Донбасс», но в то же время ненавидит гитлеровский рейх и почитает подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне. В последнем случае советское воспитание сочетается, как у многих из нас, с личной семейной трагедией – как признавался сам Дмитрий Гордон, его деда фашисты, оккупировав Киев, расстреляли только потому, что он был коммунистом и евреем. Мой вывод прост – Гордон изначально правильный мужик, но уже давно расползшееся по Украине бандеровское лобби безвозвратно, — хотя, кто знает! – отравило разум и ему, и многим другим талантливым интеллектуалам соседней страны. Недавнее его интервью Кульминскому – прямое тому доказательство.

Теперь коллеги Гордона взяли интервью у Санду, и от прочитанного волосы у меня на голове нервно зашевелились. Причина проста – госдеповский ястреб войны молдавского розлива готовится… к войне. Все бы ничего, но на носу президентские выборы, а Санду – один из фаворитов предстоящей гонки, жаждущая получить поддержку всех остальных парламентских отщепенцев. Либо же – уступить кандидатуру, например, Андрею Нэстасе, а самой сесть в кресло премьер-министра. Но суммарно наша катастрофа от перемены мест слагаемых вряд ли поменяется.

И волнение не оттеняет даже сетевой юмор на тему аббревиатур гипотетической новой коалиции – КУШ (Канду, Усатый, Шор), Уссанду (Усатый + Санду), КандАКУМ (Канду+АКУМ) и т.д.

Бешеная фурия

Теперь – к выводам от основных мыслей в этом интервью – для тех, кто ленится читать его полностью.

Судя по риторике, озвученной Санду в беседе с украинским журналистом, она… реально фанатеет от того, что бравые киборги убивают мирное население Донбасса. Майя Григорьевна просто спит и видит, как бы распространить эту реальность на Молдову – аналогии между проблематикой Приднестровья и Новороссии вполне ясны. И там и там есть ненавидимое Санду «российское военное присутствие» — роли жителей ДНР и ЛНР в обороне родной земли от укрофашистов эта деятельница вообще не замечает. Равно как и де-факто роли жителей Приднестровья в противостоянии прорумынскому Кишиневу в 1992 году.

Иными словами, — гробы с убитыми молодыми бойцами, слезы матерей, стон, плач и горе по обоим берегам Днестра, — возвращение к реалиям начала 90-х, – это та парадигма, которая должна быть реализована на нашей земле. Причем, кандидату в президенты Молдовы, видимо, плевать, сколько нас с вами, людей призывного возраста и мирного населения, поляжет в новой братоубийственной бойне.

Снова мысль выводит на факт отсутствия семьи у самой Санду, но мы это здесь замнем для ясности.

Может быть, Санду также хочет, чтобы снова все эти комбатанты (настоящие и липовые) расхаживали под мухой по улицам и, задирая каждого прохожего, спрашивали, на каком языке он говорит?!

Чтобы на фоне всеобщего хаоса и разрухи, следствия любой гражданской войны, вот такая вот пьяная тварь ломилась в каждый дом и отжимала деньги и ценности?!

Чтобы в Молдове снова неофициально оказалась под обиходным запретом русская речь?!

Может быть, ей видятся в самых ярких мечтах портреты Антонеску на каждом углу и новые лозунги «Русских за Днестр, евреев в Днестр!»?

В своем восхищении антироссийской политикой, в демонстрации на сайте Гордона совместных фото с морально ущербными лидерами Запада – во всем этом Санду, видимо, позабыла, что такое на самом деле антироссийская политика. А мы знаем и помним, что произошло шесть лет назад в Одессе, в Доме профсоюзов. Знаем и не хотим такого президента или премьер-министра, как Майя Санду!

Будь проклята война и все, кто о ней мечтает!

Выход у власти – один

То, что сегодня мы наблюдаем в действиях Санду и всей остальной оппозиции, говорит о вероятности объединения усилий этих разрозненных парламентских кружков по интересам. Правда, они еще сами не знают, кто из них будет сверху, а кто снизу, и с нетерпением ждут указаний от верховных жрецов из-за океана касательно еще не придуманных поз из политической камасутры.

С точки зрения здорового разума, мы прекрасно понимаем, что ни один из этих институционных бастардов не может стать лидером Молдовы. Ни на посту президента, ни на посту премьера. Им не может стать Санду, потому что она ненавидит народ Молдовы. Им не может стать Нэстасе, потому что он ненавидит всех, кроме самого себя. Им не может стать Канду, потому что он ненавидит всех, кроме себя и Плахотнюка. Им не может стать Шор, потому что он морально незрел, поэтому чувство ненависти ему, в принципе, чуждо. Им не может стать Усатый, потому что вместо ненависти у него – презрение.

Почему так важна ненависть для лидера? Потому что если лидер ненавидит все, что плохо для его народа, — это дает ему шанс избежать заключения постыдной сделки с собственной совестью. Такая вот маккиавельщина на молдавских дрожжах.

Однако и о власти общее мнение граждан в последнее время, увы, не очень высокое. Оно и понятно – Плахотнюка не вернули, миллиард не нашли, виновных не наказали, политических заключенных всех до единого не освободили. А под шумок мелкие плахотнюковские прихвостни, дав на лапу кому-то промежуточному, стали возвращаться обратно на хлебные места.

Что делать? Элементарно! Провести чистку судейских, прокурорских, полицейских и гражданско-чиновничьих рядов. Показательно посадить штук 50 казнокрадов за месяц. Постоянно вмешиваться в несправедливые решения в различных инстанциях и настаивать на разрешении вопроса в пользу беззащитных и неоправданно обиженных. Да, еще удалить пару-тройку дельцов изо всякого рода общественно-экономических советов. Там сидят некоторые, кто, прикрываясь высокими именами, творят со страной за деньги все, что им заблагорассудится.

Власти надо понять, что народу все равно, кто с кем и о чем договаривается. Народу нужно, чтобы государство его защищало, а не прикрывалось различного рода законами, которые якобы связывают руководству руки. Если закон не защищает людей из народа, значит, это плохой закон, и его надо менять. У народа не должна болеть за это голова. Народ трудится и платит налоги, соблюдает те же законы, в общем, старается держать себя в панталонах. И если нынешнее руководство страны хочет сохранить бразды правления – вплоть до того, чтобы народ в случае попытки путча вышел и встал на защиту главных государственных зданий, — нас нужно уметь умилостивить.

Но мы уже не столь доверчивые, как в начале 90-х. Мы умеем отличать липу от реальных дел. Поэтому к нам нужно подойти с умом и сделать именно то, что нам реально нужно. Тогда и проголосуем мы правильно. А иначе будет, как в 2009-м, когда ни один вменяемый человек не посчитал нужным защищать власть Воронина и ПКРМ от предтечи Санду – Филата, которого, кстати, тоже непонятно почему отпустили из тюрьмы. В этом случае можно было наплевать на европы и подержать болезного сколько положено, тем более, что он в камере отгрохал неплохой, судя по фото, ремонт.

Не пеняем на политиков – сами виноваты

Ну а теперь на фоне всего здесь изложенного хочу спросить тех товарищей, который так любят говорить, что журналист Костыркин, мол, продался социалистам, и даже созданный им народнотрибунный проект «Случайный корреспондент» дает контент «в масть» президенту, – вы хотите, чтобы к власти пришла такая фигура (из трех пальцев — зачеркнуто), как Санду?! Вам, ребята, в этом случае 92-й покажется детской страшилочкой! Есть правители, под которыми жить нормально, есть те, под которыми жить сложно, есть те, при которых можно хотя бы по-быстрому уехать за границу, а есть те, при которых нужно, как говорил гениальный Задорнов, накрыться простынкой и ползти ползком на кладбище – и то не получится, потому что дороги размыло.

В том, что политическая среда Молдовы лишена здоровой конкуренции среди партий-государственников, – потому что их почти нет, – виноваты мы с вами. Мы разбежались, рассосались по норам, наплевав на страну, и поэтому не создали за 30 лет полноценного гражданского общества, которое спровоцировало бы возникновение и работу большого количества вменяемых политформирований со здоровой повесткой. Лучшие всегда доходят до вершин за счет здоровой конкуренции. Которой в молдавской политике нет. Поэтому у нас и не лучшие, а так… Но этот вопрос будет актуален, думаю, только после того, когда всякого рода недоразумения вроде Санду перейдут в мемориальную стадию своего развития.

P.S. И именно сейчас знаменитая песня, гремевшая в годы Великой Отечественной войны, та, которая также должна была звучать с 2014 года в доме каждого истинного патриота Украины, не желающего воцарения бандеровцев, – для Молдовы актуальна, как никогда.

НИКОЛАЙ КОСТЫРКИН