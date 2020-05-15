Сегодня вы видите сигареты на прилавках магазинов в последний раз

С пятницы вступит в силу запрет выставлять на прилавках магазинов табачные изделия. Эти поправки в законодательство правительство приняло на заседании во вторник.

Теперь магазины, в которых продаются табачные изделия и приспособления для нагревания табака, должны будут убрать этот товар с прилавков – совершеннолетним покупателям будут предоставлять списки имеющихся в наличии сигарет с указанием цен.

Списки должны быть напечатаны черными буквами на белой бумаге, без картинок. Также перед тем, как показать список, продавец обязан проверить документы покупателя, чтобы удостовериться, что он совершеннолетний, передает портал newsmaker.md.

Напомним, что 20 мая в Молдове запрещено продавать ментоловые сигареты.

Подготовил Михаил Генчу