Разблокирование макрофинансовой помощи и подписание нового меморандума с ЕС, дебаты

Власти должны предпринять необходимые действия для завершения общих условий и требований, чтобы получить доступ ко второму траншу в размере 30 млн. евро из макрофинансовой помощи, предусмотренной в меморандуме, подписанном еще в 2017 году. В условиях, если власти не смогут получить доступ к третьему траншу в 40 млн. евро из того же меморандума, который истекает в июле, Европейский Союз готов оказать поддержку и в дальнейшем. Однако правительство пока не подало запрос для новой программы макрофинансовой помощи. Такие заявления были сделаны в ходе дебатов, организованных Институтом европейских политик и реформ, передает IPN.

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко заявил, что меморандум, подписанный в ноябре 2017 года, содержал в том числе политические предпосылки, которые были установлены в контексте изменения избирательной системы, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, ОБСЕ и т. д. Кроме других опасений, было установлено несоблюдение демократических стандартов на местных выборах в Кишиневе 2018 года. По словам дипломата, прошло много времени, но, к счастью, в прошлом году удалось выделить первый транш. В настоящее время остается в силе конкретный список ожиданий по следующим траншам.

Петер Михалко отметил, что речь идет о расследовании банковского мошенничества, борьбе с коррупцией, а также о принятии положений о применении санкций за отмывание денег. Кроме того, среди условий числится прекращение программы предоставления гражданства посредством инвестиций, запуск процесса консультаций по стратегии реформирования юстиции, аудит в Совете по телевидению и радио и Совете по конкуренции и др.

Дипломат говорит, что способ и период разблокирования макрофинансовой помощи зависят от достигнутого прогресса. После этого будет сделана оценка, а затем Европейская комиссия может выделить второй транш. По его мнению, это достижимо в рамках нынешнего меморандума, который истекает в июле, если будут предприняты действия в сжатые сроки.

Что касается третьего транша в размере 40 млн. евро, посол ЕС отметил, что он был исключен из бюджета из-за нехватки времени. По его словам, меморандум истекает в июле, но, безусловно, в будущем европейская поддержка продолжится. Петер Михалко заявил, что ЕС предоставит новую макрофинансовую срочную помощь в размере ста миллионов евро, но кроме того, он не исключает, что может быть новый меморандум, но в этом отношении со стороны молдавских властей пока нет запроса.

Государственный секретарь Министерства финансов Татьяна Иваничкина отметила, что в условиях, когда осталось мало времени, министерство исключило из бюджета третий транш в размере 40 млн. макрофинансовой помощи. И это потому, что правительство при планировании своего бюджета учитывает предсказуемость. По ее словам, в меморандуме оговаривается, что он истекает в июле, а минимальный период выплат транша не может быть меньше трех месяцев. Таким образом, „оценив объективную временную ситуацию, а также последствия пандемии, которые замедляют многие существующие процессы, было решено, что третий транш будет исключен из бюджета”.

Госсекретарь добавила, что в переговорах с представителями ответственного управления Европейской комиссии было отмечено, что с точки зрения бюрократических процедур было бы проще вести переговоры о новом инструменте макрофинансовой помощи, чем расширить существующий. Таким образом, в резерве остается это намерение обратиться за новым инструментом макрофинансовой помощи. Однако с целью сохранения усилий в этот период, говорит Татьяна Иваничкина, власти сосредоточены на срочной макрофинансовой помощи.

Дебаты „Помощь ЕС в преодолении последствий COVID-19 для Республики Молдова” были организованы ИЕПР при поддержке Фонда Ханнса Зайделя.