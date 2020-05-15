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Политика
Еще один политический турист в Молдове
15.05.2020

Вчера вечером о присоединении к фракции Майи Санду заявил независимый депутат Ион Гроза. На парламентских выборах он баллотировался по одномандатному округу Кагула.

Глава ПДС Санду с большим удовольствием сообщила об этом на сегодняшней пресс-конференции: «Приветствую решение независимого депутата Иона Гроза присоединиться к фракции партии “Действие и солидарность”. Он представляет проевропейских избирателей Кагульского района».

Напомним, что недавно Ион Гроза говорил следующее: «Между ПСРМ и блоком ACUM существует договоренность о том, что в их фракции не могут вступать ни независимые депутаты, ни депутаты от партии «Шор» или Демпартии. Но я буду поддерживать проекты большинства».

После всех переходов политических туристов, выглядит следующим образом: 

у социалистов 37 голосов, 
у демократов – 17, 
у фракции ПДС – 15, 
у фракции ППДП – 11, 
у плахотнюковской группировки Pro Moldova – 10, 
у депутатов из  партии Илана Шора – 9, 
1 независимый депутат,
1 неприсоединившийся.

@VM


 
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