Еще один политический турист в Молдове

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Политика
Вчера вечером о присоединении к фракции Майи Санду заявил независимый депутат Ион Гроза. На парламентских выборах он баллотировался по одномандатному округу Кагула.
Глава ПДС Санду с большим удовольствием сообщила об этом на сегодняшней пресс-конференции: «Приветствую решение независимого депутата Иона Гроза присоединиться к фракции партии “Действие и солидарность”. Он представляет проевропейских избирателей Кагульского района».
Напомним, что недавно Ион Гроза говорил следующее: «Между ПСРМ и блоком ACUM существует договоренность о том, что в их фракции не могут вступать ни независимые депутаты, ни депутаты от партии «Шор» или Демпартии. Но я буду поддерживать проекты большинства».
После всех переходов политических туристов, выглядит следующим образом:
у социалистов 37 голосов,
@VM
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