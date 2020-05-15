Еще один политический турист в Молдове

Вчера вечером о присоединении к фракции Майи Санду заявил независимый депутат Ион Гроза. На парламентских выборах он баллотировался по одномандатному округу Кагула.

Глава ПДС Санду с большим удовольствием сообщила об этом на сегодняшней пресс-конференции: «Приветствую решение независимого депутата Иона Гроза присоединиться к фракции партии “Действие и солидарность”. Он представляет проевропейских избирателей Кагульского района».

Напомним, что недавно Ион Гроза говорил следующее: «Между ПСРМ и блоком ACUM существует договоренность о том, что в их фракции не могут вступать ни независимые депутаты, ни депутаты от партии «Шор» или Демпартии. Но я буду поддерживать проекты большинства».

После всех переходов политических туристов, выглядит следующим образом:

у социалистов 37 голосов,

у демократов – 17,

у фракции ПДС – 15,

у фракции ППДП – 11,

у плахотнюковской группировки Pro Moldova – 10,

у депутатов из партии Илана Шора – 9,

1 независимый депутат,

1 неприсоединившийся.

@VM