Елена Барлоу и «Stella's House» - Молдове

Жить, чтобы помогать. Для Елены Барлоу эта фраза – жизненное кредо. «Молдавские ведомости» уже рассказывали о нелегкой жизни Елены в одном из кишиневских интернатов, куда она попала после смерти родителей. В 16-летнем возрасте ее удочерила США американская семья. Елена усердно работала во имя достижения «американской мечты»: закончила колледж, получила дипломы бакалавра и магистра, выплатила студенческие долги, работая старшим аналитиком в крупнейшем инвестиционном банке США. Сейчас она менеджер компании, занимающейся разработками проектов жилых районов для пожилых людей.

Елене повезло: она - последний ребенок из интерната, которого успели удочерить. Через несколько лет школа закрылась. Пережитое засело в памяти, и девушка дала себе обещание: сделать все для того, чтобы облегчить участь нуждающихся детей.

С первого года обучения в колледже она приняла решение помогать нуждающимся в Молдове. Но кроме сильного желания помогать ничего не было. Елена кинула клич среди американских студентов и друзей. И помощь не заставила себя ждать. Друзья и семья подключились к благотворительности, стали собирать коробки с одеждой, школьными принадлежностями, игрушками, развивающими играми.

Ее студенческая квартирка заполнилась щедрыми пожертвованиями. Елена параллельно с учебой работала, чтобы собрать средства для перевозки вещей в интернат. Время шло, увеличивалось количество желающих помочь.

«Вначале были маленькие посылочки с необходимыми вещами, - вспоминает Елена. – Их становилось все больше и больше, и я арендовала склад, разобралась в способах отправки контейнеров, запустила свою благотворительную организацию «Stella's House». Все оказалось очень дорого, я все время была в поиске спонсоров, и многие откликнулись».

На протяжении последних пяти лет девушка ежегодно наполняет и отправляет в Молдову 12-метровый контейнер. «Сегодня мы нуждаемся в дополнительных средствах для постройки собственного склада и более эффективной пересылки, - говорит Елена. – Нужен более высокий уровень хранения и распределения пожертвований, справиться в одиночку невозможно. Но наша организация руководствуется девизом: поставь цели, усердно работай, и сможешь достичь всего».

Гуманитарные проекты направлены на оказание помощи интернатам, домам престарелых, людям с ограниченными возможностями, бездомным животным. Реализованы такие проекты, как обеспечение средствами личной гигиены 350 девушек-заключенных, многие из которых бывшие детдомовцы; строительство колодцев для многодетных семей; обеспечение хирургических палат медикаментами и оборудованием; предоставление лекарств нуждающимся…

В прошлом году Елена отправила в Молдову очередной контейнер. Часть груза предназначалась приюту для животных близ Кишинева, где содержат до 260 собак. Трех Елена забрала себе, потратив на оформление документов полгода. Часть груза отправилась в Чадыр-Лунгу, в Центр «Женская инициатива». По совету руководителя организации Екатерины Кожокар помощь решили направить в дом престарелых и на нужды социально уязвимых слоев населения. В начале года Центр «Женская инициатива» получил новые спецкровати с подъемными механизмами, инвалидные коляски, памперсы, одноразовые пеленки, гигиенические средства, одежду и многое другое. Были обеспечены одноразовыми гигиеническими принадлежностями комратский центр жертв насилия в семье, женская тюрьма, кишиневский центр для бездомных.

У благотворительной организации «Stella's House» много планов и проектов. Один из них - программа стерилизации бездомных животных, в рамках которой планируется одноразовое пожертвование для стерилизации бездомных собак и кошек. Планируется также построить в Молдове «Соседский дом кошки». Он будет назван в честь спонсора Олеси Алисии Скотигор, о деятельности которой можно узнать в социальных сетях.

Ирина ПИНЕГИНА