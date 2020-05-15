Аурелиан Штефан: «Этот мужественный пес заслуживает того, чтобы жить»

Неслыханное по своей жестокости преступление по отношению к животному было совершено в Хынчештах около месяца назад. На улицах райцентра прохожие заметили собаку, которая вместо лап опиралась на оголенные кости голеней: лапы ей отрезал какой-то подонок. Раны на конечностях были воспалены, было видно, что псу это причиняет нестерпимую боль, но голод заставлял собаку кое-как передвигаться по городу в поисках съестного.

Такое преступление мог совершить либо человек с психическими отклонениями, либо некий садист-экспериментатор, студент-медик или ветеринар, который отрабатывал навыки операций, предположили прохожие, снявшие несчастного пса на видео и разместившие пост о нем в интернете.

На сообщение тут же отреагировали волонтеры столичного центра помощи бездомным животным, которые нашли пса и организовали помощь ветеринара. Тот только руками развел: даже если раны залечить, собаку не спасти, передвигаться она все равно не сможет. Единственное, что может помочь, - операция и протезы. Но в Молдове их не изготавливают.

Волонтеры навели справки и в Бухаресте нашли хирурга, который согласился четвероногого пациента прооперировать и подготовить к протезированию. Но поездка бездомного пса через границу без документов о прививках да еще в условиях пандемии, казалась невозможной. Прививки требовали времени, да и рискованно было их делать ослабленному животному. Но главное – фактор времени, действовать нужно было молниеносно.

Остается только удивляться, как кишиневским волонтерам это удалось. Но если у тебя доброе сердце и ты полон решимости, какие тут могут быть преграды? К решению проблемы волонтеры с помощью откликнувшихся на их крик о помощи друзей подключили министра юстиции, пограничную службу Молдовы, МВД и пограничную службу Румынии, посла и консула Молдовы в Румынии.

Подумалось: с такой самоотверженностью помогали бы оказавшимся в беде людям… Хотя повстречайся на их пути эти отважные волонтеры из Центра «Островок надежды»– наверняка мимо они бы не прошли. Вот о ком писать надо! Вот кого нужно ставить в пример! Но наши герои скромны и значимость свою не выпячивают. Они молча делают свое привычное дело – спасают от гибели бездомных животных.

В Бухаресте жертву живодера прооперировал один из лучших румынских ветеринаров Аурелиан Штефан. Псу, кстати, дали кличку Мишка. Как рассказывает управляющая столичным приютом для животных Юлия Аксёнова, собака находилась в тяжелом состоянии, но смогла перенести операцию, которую ей сделали под наркозом, и сейчас она в процессе реабилитации. Прооперировавший Мишку хирург заявил: «Это особенный пес, очень мужественный, и он заслуживает того, чтобы жить».

Однако для того, чтобы передвигаться, Мишке нужно установить дорогостоящие протезы. Волонтеры вместе с хирургом обращаются к неравнодушным людям с просьбой оказать центру «Островок надежды» финансовую помощь для выздоравливающего пса.

Есть еще одна проблема: нелюдь, сотворивший это преступление, должен быть наказан. Волонтеры призывают граждан сделать все возможное, чтобы найти и отдать в руки правосудия живодера, кем бы он ни был – будущим горе-медиком или просто мерзким садистом. Если мы хотим видеть свою страну цивилизованным государством, мы не имеем права проходить мимо таких случаев, будь то издевательство над животным либо наезд на него, а также и оставление в опасности. В США, штат Флорида, полиция год назад получила право разбивать окна автомобилей, в которых замечены запертые домашние животные. Они есть производное природы, и никто никому не дал право обрекать их на мученическую смерть, считают американцы.

В 2018 году ужесточилось в этом отношении и законодательство Молдовы. Уголовный кодекс дополнен статьей 222 (1): за жестокое обращение или пытки, приведшие животное к увечьям или смерти, виновному грозит штраф от 500 до 750 условных единиц (25-37,5 тысяч лей, это примерно 1,5-2,25 тысячи долларов) или неоплачиваемый труд впользу общества на срок 100-180 часов, или лишение свободы на срок до года.

За те же действия, совершенные садистскими методами или публично, а также в присутствии несовершеннолетних, предусмотрено еще более жесткое наказание. Штраф в таких случаях возрастает до 750-1350 условных единиц (37,5-67,5 тысячи лей, или 2,2-4 тысячи долларов), неоплачиваемый труд в пользу общества увеличивается до 180-240 часов, а тюремное заключение уже составит от одного до трех лет.

Наказание предусмотрено также и за ненадлежащие уход, защиту, дрессировку или лечение животного. Закон строг - на то он и закон.

Мария БУИНЧУК.