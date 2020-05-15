С субботы жителям Молдовы снова разрешили быть красивыми

В субботу вновь откроются парикмахерские. Так решила Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Парикмахеры снова смогут выполнять стрижку, мытье, укладку, окрашивание и прически для мужчин и женщин в строгом соответствии с мерами общественного здравоохранения.

Но при этом следует соблюдать строгие правила:

· организация предоставления услуг только по предварительной записи;

· ежедневный триаж персонала в начале рабочей смены (термометрия, состояние здоровья);

· установка на входе, в видимых и доступных местах, дозаторов с дезинфицирующим средством для рук;

· расположение рабочих мест со строгим соблюдением расстояния между ними не менее 2 метров;

· обеспечение работников средствами индивидуальной защиты: рабочий халат, маски, перчатки;

· вентиляция и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух) часов;

· обработка дезинфицирующими растворами на спиртовой основе рабочего места после каждого клиента и поверхностей (ручек, переключателей, столов, стульев и т.д.);

· обязательная термометрия при входе клиентов в парикмахерскую; · обязательное ношение масок клиентами.

Подготовил Михаил Генчу