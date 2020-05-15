С субботы жителям Молдовы снова разрешили быть красивыми

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Общество
В субботу вновь откроются парикмахерские. Так решила Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Парикмахеры снова смогут выполнять стрижку, мытье, укладку, окрашивание и прически для мужчин и женщин в строгом соответствии с мерами общественного здравоохранения.
Но при этом следует соблюдать строгие правила:
· организация предоставления услуг только по предварительной записи;
· ежедневный триаж персонала в начале рабочей смены (термометрия, состояние здоровья);
· установка на входе, в видимых и доступных местах, дозаторов с дезинфицирующим средством для рук;
· расположение рабочих мест со строгим соблюдением расстояния между ними не менее 2 метров;
· обеспечение работников средствами индивидуальной защиты: рабочий халат, маски, перчатки;
· вентиляция и уборка помещений с интервалом не более 2 (двух) часов;
· обработка дезинфицирующими растворами на спиртовой основе рабочего места после каждого клиента и поверхностей (ручек, переключателей, столов, стульев и т.д.);
· обязательная термометрия при входе клиентов в парикмахерскую; · обязательное ношение масок клиентами.
Подготовил Михаил Генчу
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