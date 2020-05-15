Как западная пропаганда берет под контроль СМИ Молдовы

|
|
...
|
Главная
Как ни печально звучит, но нас переиграли и в плане подготовки русскоязычных профессиональных кадров.
С исчезновением Союза журналистов Молдовы эта ниша оказалась свободной. Но так уж вышло, что знамя подхватить было особо некому: нормальные журналисты работали в трех-четырех местах, а молодежь только-только прикоснулась к теме грантососии.
В итоге, что мы имеем на сегодняшний день?
Несколько журналистских организаций, спонсируемых Западом и США, в которых, по большому счету, работают профессиональные пропагандисты, а не журналисты, вдруг получили возможность диктовать всем остальным свои правила игры.
А мы, кто с утра до вечера пахали, как рабы на галерах (да, бывало, ошибались, но это непременный сопутствующий элемент для тех, кто что-то делает, а не протирает штаны в офисах, снятых на деньги грантодателей), не обращали на них внимания, посмеивались над названиями их организаций.
И вот досмеялись - наступил 2020 год. Теперь теоретики, в жизни не написавшие ничего дельного и не снявшие ни одного сюжета, будут диктовать практикам, что такое хорошо и что такое плохо.
Русскоязычные СМИ получат в лице представителей «независимой журналистики» в новом Координационном совете по инфобезопасности при правительстве не просто оппонентов, а злейших врагов. Не мудрено: их натаскивали на это десятилетиями.
Как ни печально звучит, но они, похоже, нас переиграли и в плане подготовки русскоязычных кадров.
Сначала они подкидывали им стажировки за границу.
Потом подкидывали уже лояльным журналистам деньги на интернет-издания.
А теперь спонсируют все, что они делают, без всякого зазрения совести, указывая что, о ком и как надо писать.
Ведь до смешного доходит: некоторые русскоязычные СМИ в каких-то языковых конфликтах оказываются на другой стороне. Или готовы поступиться чем-то там, что у них осталось, но промолчать.
И есть такое ощущение, что они на самом деле думают, что именно так правильно, а не иначе.
Подумаешь иначе – денег не дадут, схема проста, с другой стороны.
Можно ли что-то сделать?
Да особо некому, если честно.
Многим снова некогда заниматься организационной работой – сколько раз можно было на клеветников в суд подать, да забивали.
Сожрут поодиночке? Возможно.
Но пусть хотя бы подавятся.
А мы потом посмотрим, как они друг друга жрать станут - больше ведь не умеют ничего особо.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|