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Как западная пропаганда берет под контроль СМИ Молдовы
15.05.2020

Как ни печально звучит, но нас переиграли и в плане подготовки русскоязычных профессиональных кадров.

С исчезновением Союза журналистов Молдовы эта ниша оказалась свободной. Но так уж вышло, что знамя подхватить было особо некому: нормальные журналисты работали в трех-четырех местах, а молодежь только-только прикоснулась к теме грантососии.

В итоге, что мы имеем на сегодняшний день?

Несколько журналистских организаций, спонсируемых Западом и США, в которых, по большому счету, работают профессиональные пропагандисты, а не журналисты, вдруг получили возможность диктовать всем остальным свои правила игры.

А мы, кто с утра до вечера пахали, как рабы на галерах (да, бывало, ошибались, но это непременный сопутствующий элемент для тех, кто что-то делает, а не протирает штаны в офисах, снятых на деньги грантодателей), не обращали на них внимания, посмеивались над названиями их организаций.

И вот досмеялись - наступил 2020 год. Теперь теоретики, в жизни не написавшие ничего дельного и не снявшие ни одного сюжета, будут диктовать практикам, что такое хорошо и что такое плохо.

Русскоязычные СМИ получат в лице представителей «независимой журналистики» в новом Координационном совете по инфобезопасности при правительстве не просто оппонентов, а злейших врагов. Не мудрено: их натаскивали на это десятилетиями.

Как ни печально звучит, но они, похоже, нас переиграли и в плане подготовки русскоязычных кадров.

Сначала они подкидывали им стажировки за границу.

Потом подкидывали уже лояльным журналистам деньги на интернет-издания.

А теперь спонсируют все, что они делают, без всякого зазрения совести, указывая что, о ком и как надо писать.

Ведь до смешного доходит: некоторые русскоязычные СМИ в каких-то языковых конфликтах оказываются на другой стороне. Или готовы поступиться чем-то там, что у них осталось, но промолчать.

И есть такое ощущение, что они на самом деле думают, что именно так правильно, а не иначе.

Подумаешь иначе – денег не дадут, схема проста, с другой стороны.

Можно ли что-то сделать?

Да особо некому, если честно.

Многим снова некогда заниматься организационной работой – сколько раз можно было на клеветников в суд подать, да забивали.

Сожрут поодиночке? Возможно.

Но пусть хотя бы подавятся.

А мы потом посмотрим, как они друг друга жрать станут - больше ведь не умеют ничего особо.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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