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Общество
Карантин танцует брейк - не пугайтесь, это фейк: как СМИ поверили «правительственной» подделке
15.05.2020

Поддельное Решение комиссии по ЧП «N28 от 14 мая» было сброшено в Сеть.

И многие на этом погорели.

На целых 17-ти страницах в этой фейке были расписаны разнообразные жесткие меры, чуть ли не вплоть до массовых расстрелов и линчевания за нарушения санитарно-эпидемиологических запретов вплоть до 31 декабря 2020. В частности, в подделке указано, что торговые центры и рынки будут закрыты до 30 июня.

Запуск фейка произошел одновременно с серьезными неполадками в работе сайта правительства Республики Молдова gov.md, где публикуются все решения КЧП.

Оригинальное постановление Комиссии под N28 датируется 12 мая и состоит из 2 страниц. На основании фейка уже появились публикации в некоторых СМИ и агрегаторах. Отличились в том числе point.md и ZdG.

Автор: Михаил Генчу


 
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