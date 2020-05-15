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Кому еще из депутатов деньги не пахнут?
15.05.2020

Депутат от Pro Moldova Владимир Чеботарь давит на психику к месту и не к месту.

Он недавно заявил, что ряд депутатов фракции Партии социалистов готовы покинуть парламентское большинство, проголосовать за отставку правительства Иона Кику и даже поддержать назначение нового кабмина, сформированного нынешними оппозиционными партиями.

А вице-председатель ДПМ Николай Чубук подтвердил, что есть попытки увести депутатов из парламентского большинства, сообщает портал ziarulnational.md.

– Отставка правительства Кику и назначение правительства Санду, Шора, Канду и Нэстасе возможны на сегодняшний день только путем подкупа депутатов. Это незаконно и предосудительно. Но все возможно. Кроме того, я не понимаю, почему фракция ДПМ должна голосовать за отставку правительства, в котором у нас есть наши представители, - сказал Чубук в телеэфире.

Что ж, бедность – не порок, но ощутимый недостаток, а жадность – такой же голод, просто несколько иного порядка. Именно так могли бы убеждать себя те, кого хотят переманить «на темную сторону силы». Ясно лишь одно – в приличном обществе перебежчики нерукопожатны.

Автор: Михаил Генчу


 
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