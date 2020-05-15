Когда откроются фитнес-клубы, стоматологические кабинеты, детсады - на эти и другие вопросы ответил президент

Граждане задали целый ряд вопросов главе государства. Еженедельно молдавский лидер общается в прямом эфире с жителями Молдовы. В рамках очередного эфира платформы «Presedintele raspunde», Игорь Додон ответил на наиболее важные вопросы.

О бюллетенях только на молдавском

- Категорически против этого! Я не подпишу закон о том, чтобы бюллетени печатались только на молдавском языке. Русский язык - это язык межнационального общения. Того, кто запустил такие процедуры, мы не поддержим!, - заявил Игорь Додон.

О Конституционном суде

- Есть все сигналы того, что КС может быть использован как политический инструмент. Я общался со многими экспертами, к сожалению, сейчас появляются такие предпосылки. Но мне все больше и больше задают вопросы в районах. Есть правительство, есть власть. А потом появляются члены КС, которые все переворачивают в этой стране.

Я когда-то задавал этот вопрос - почему есть парламент, демократически избранный, но появляются судьи, которые штампуют решения против воли народа. Народ этого не потерпит. В какой форме? Посмотрим. Я отношусь с уважением к демократическим институтам. В том числе и к КС. Но и КС должен с уважением относиться к другим институтам, которые были избраны народом. Судей КС народ не избирал.

А депутатов и президента выбирали напрямую. Когда начинаются такие игры, они очень опасны. Я никогда не пытался использовать КС в своих политических целях. Ни разу не обращался в эту структуру, - пояснил президент.

Также Игорь Додон дал подробные ответы на злободневные вопросы, касающиеся обычной жизни граждан.

Об открытии спортзалов:

- Что касается спортзалов, я сам ходил каждые два дня, делаю каждое утро отжимания, я тоже хочу открытия. Но все зависит от того, если нам ситуация позволит.

О послаблениях ограничений по завершению режима Чрезвычайного положения

- Сегодня в 17.00 будет заседание в правительстве, так как заканчивается ЧП, и будут приняты решения по послаблению. Насколько я знаю, парикмахерские могут быть открыты.

Об открытии детсадов

- Решение об открытиях детсадов еще не принято. Мы смотрим на развитие ситуации и не делим частные детсады и государственные.

О краже миллиарда

- Миллиард за пределами страны, 80 процентов денег прошли через банки Латвии, прокуратура действует в этом направлении, мы ведем переговоры с президентом Латвии. Но я уверен, что действующий прокурор докопается до истины.

О статистике коронавируса

На вопрос, почему в выходные дни отмечается снижение по новым случаях заболевания коронавирусом, глава государства ответил следующее.

- В выходные обычно люди мало обращаются к медикам. А после субботы и воскресенья люди приходят в себя и бегут к врачам. Каждый день мы делаем тысячу тестов, в резерве у нас 80 000 тестов.

О стоматологических кабинетах

Также президент пообещал, что в ближайшие дни решится вопрос с открытием стоматологических кабинетов.

- Это действительно важная проблема, я думаю, что коллеги с правительства решат вопрос об открытии стоматологических кабинетов в ближайшие дни, - подытожил Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу