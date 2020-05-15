AVIA INVEST обещает вернуть все долги

Как думаете, вернут?

Один из учредителей AVIA INVEST принял решение предоставить крупный заем для погашения всех текущих задолженностей. Об этом говорится в пресс-релизе компании-концессионера, размещенном в соцсетях.

Там же указано, что AVIA INVEST инвестирует в развитие аэропорта 170 миллионов евро, а в проекты поддержки населения - 100 миллионов леев.

Упомянутые «задолженности возникли из-за пандемии и фактического прекращения операционной деятельности Международного аэропорта Кишинева, а также и исторических долгов, образовавшихся не по вине AVIA INVEST».

– Также компания AVIA INVEST уведомляет о подписанном соглашении о выделении денежных средств от инвесторов в размере 170 миллионов евро, которые будут доступны в ближайшие 30 дней. В том числе – на строительство нового пассажирского терминала, грузового терминала, завершение строительства новой взлетно-посадочной полосы, расширение автомобильной парковки, благоустройство и так далее.

Планируемая деятельность компании позволит создать около 9 тысяч новых рабочих мест для граждан Республики Молдова. AVIA INVEST объявляет о разработке новой социальной программы на общую сумму 100 миллионов леев. Эти средства будут направлены на реализацию многочисленных социальных проектов на территории всей страны, направленных на поддержку и улучшение жизни граждан Республики Молдова, - отмечается в пресс-релизе.

Подготовил Михаил Генчу