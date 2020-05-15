Богдан Цырдя напомнил о десятках фейках, заполнивших молдавский сегмент интернета

В период Чрезвычайного положения соцсети заполонили сотни фальшивых новостей.

О том, как воспользовались ситуацией «патриоты» Молдовы, рассказал молдавский политолог Богдан Цырдя, опубликовав свое видение ситуации на личной странице в соцсетях.

- Уважаемые сограждане! Поздравляю вас с окончанием карантина и ЧП! Помните, через какой ужас прошли многие из вас? Специально обученные граждане пытались запугать народ, вызвать звериный страх, превратить наших сограждан в скот.

Весь фб и одноклассники забросали сотнями фейков. Что все заразимся - ведь тесты инфицированные! Оказалось, бред.

Для нас выкопали 3000 могил! Оказалось – 150, и это плановые работы.

Что граждан одного жилого дома замуровали живьем, заварили дверь! Оказалось, у дома два входа!

Что продают медицинские комбинезоны за рубеж, когда своим врачам не хватает! Оказалось, обычные рабочие комбинезоны!

Что трупов в 10 раз больше, но их прячут! Но эти же господа теперь утверждают обратное. Оказывается, инфицированных и трупов намного меньше, но их количество спецом увеличивают, чтобы держать вас в карантине и страхе!

А бред, что Игорь Додон запустил 5G и похоронные бюро поблагодарили его за это?

1. А какая истерика началась из-за зерна! Нас ждет голод, – писали правые СМИ! В Молдове полным ходом идет экспорт зерна, когда самим не хватает. Потом оказалось, что комиссия по ЧП запретила экспорт еще месяц назад!!! Экспортировали зерно несколько приднестровских предприятий, и то речь шла о нескольких случаях, имевших предварительные контракты!

2. О больнице Минздрава (бывшая железнодорожная), которую якобы "закрыли" при полной пандемии!!! Оказалось, закрыли несколько отделений, где принимали больных ковидом из-за... резкого уменьшения потока больных. С начала эпидемии там излечилось от этой напасти более 250 человек!

3. А помните истерику, что ИВЛ не хватает? У нас только 500 штук! Мы не готовы, все помрем! И что? На 15 мая к ИВЛ подключены… 21 граждан!

4. Многие граждане до сих пор верят и в другой бред - якобы о высокой смертности от Ковид-19 в нашей стране. Но посмотрите на официальные данные, в сравнении с другими странами. В Молдове уровень смертности от Ковид 19 - 3.5%, Хорватия - 4.2%, Польша - 4.9%, Румыния - 6.6%, Словения - 7%, Венгрия - 12.9%, Италия - 13.9%! Напомним, что на 15 мая у нас 5 553 заражены, 194 – умерли, 2 228 (+52) вылечились!

То есть всего 3 325 больных. А если без Приднестровья – то всего 2 569 больных и 165 умерших. Стоит ли напоминать про количество умерших в других странах? США - 84 199, Британия - 33 264, Италия - 31 106, Испания - 27 104, Франция - 27 077, Германия - 7 861.

5. А помните, как растиражировали новость, что власти украли помощь ЕС в 1 млрд долларов для борьбы с ковид 19! Кстати, никакой помощи ЕС для нашего бюджета не было. Было обещание от ЕС дать кредит в 140 млн, потом 87, потом еще 100 млн! Все ждем…

6. Последний фейк - просто шедевр! Несколько сайтов (поинт, ньюсмейкер, zdg и тд.) вбросили фальшивый документ "Решение КЧС N28 от 14 мая". Документ объемом чуть ли не как «Капитал» Маркса - на целых 17-ти страницах! Суть документа в том, что ограничения, карантин, штрафы и чуть ли не расстрелы продлятся до 31 декабря!

Так вот, оригинальное постановление КЧС N28 появилось не 14, а 12 мая и состоит из 2 страниц.

14 мая вышло решение N29, на 1 страницу! Понимаете? Не на 17, а на 1 странице!

В любом случае, поздравляю граждан с тем, что выдержали эти 2 тяжелых месяца. И что пошли на огромные жертвы и лишения ради спасения пенсионеров, хронических больных. Это торжество гуманизма, если хотите… И оно стоило того, - написал в публикации Богдан Цырдя.

Автор: Михаил Генчу