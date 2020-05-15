«Любовь прошла, завяли помидоры» – Майя Санду не отвечает на звонки Андрея Нэстасе

Между лидерами двух оппозиционных партий пробежала черная кошка. Это подтвердил Андрей Нэстасе во время телевизионного эфира передачи на одном из молдавских телеканалов. Он рассказал, что Майя Санду перестала отвечать на его телефонные звонки.

- Я предпринял несколько попыток пообщаться с Майей Санду, я также позвонил ей, но она не ответила. Мы не делаем из этого трагедию.

Я был бы рад, если бы сегодня мы функционировали как единый блок, как мы это делали ранее. К сожалению, после того, как получили доступ в парламент, наши коллеги из ПДС решили пойти отдельно, – объяснил ситуацию Андрей Нэстасе.

Также он упомянул, что до сих пор не выяснена ситуация с деньгами, которые ПДС получила от государства в рамках кампании по выборам президента 2016 года. На этих выборах Платформа «ДА» не участвовала.

Автор: Михаил Генчу