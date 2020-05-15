Ренато Усатый решил поддержать предстоящую акцию протеста комбатантов в Кишиневе.

– Я обрадовался, что ветераны объединились, чтобы выйти на мирный протест. Я говорил со многими из них и понял, что их цель – улучшить жизнь в Молдове, - отметил Усатый в ходе своего видеообращения.

Что тут скажешь… Усатый – часть плана по свержению нынешней власти в Молдове. А еще Усатый – фигурант дела о молдавско-российском ландромате наравне с Плахотнюком. Почему он на свободе, до сих пор неясно. Неужели следственным органам РМ не хочется помочь коллегам из России? деньги-то в этом ландромате, скорее всего, крутились не только российские, но и молдавские.

И чего теперь стоят мероприятия в честь Дня Победы, которые Усатый некогда организовывал, если он теперь хочет выйти на протест с прорумынскими нацистами?

Хотя, поддержка массовых сабантуев из Ренато Геогиевича – никакая. Мы помним, как он пришел к памятнику Штефану Великому поддержать требования некоторых граждан об освобождении политических заключенных. Пришел – и тут же устремился к телекамерам. В брендовых шмотках и наручных часах, которые с деревеньку по стоимости будут. Причем, не молдавскую деревеньку, а швейцарскую, вместе с людьми и скотом.

Автор: Николай Костыркин