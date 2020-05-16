«Святая наивность» - Санду считает, что ЕС «никогда не сделает ничего, что будет противоречить интересам РМ и демократии»

Она сама в это верит? Вы еще не знаете, кто является ангелом-хранителем РМ и всегда, неизменно, как любящая мать, желает нашей стране лишь добра, добра и еще раз добра? Конечно же, это Европейский Союз - у Майи Санду в этом нет никаких сомнений! Политик продолжает оперировать избитыми стереотипами, в которые уже давно никто не верит, но ее поклонники, увы, как будто не замечают всей подоплеки, исходящей от подобных заявлений.

В этот раз они были связаны с законом о неправительственных организациях, на принятии которого настаивает ЕС в связи с очередным "траншем" денег. Премьер-министр Кику считает закон опасным, справедливо полагая, что деньги фактически будут пущены не для граждан РМ, а на работу всех этих НПО, которые уже много лет являются главным инструментом Запада в формировании общественного мнения.

Санду же мнение Кику выводит из себя - она считает, что ЕС не может желать ничего плохого РМ. В общем, в действии стереотип - там все идеально, мы должны делать, как они скажут! Именно эта идея уже десятки лет вбивается в головы несчастных граждан бывшего СССР, и некоторые из них действительно верят, что если пойти на поводу у ЕС (а значит, и у США), то все станет сразу хорошо. Пример той же России начала 90-х, когда там тоже все вдруг поверили в дружбу с США, разрядку и "интеграцию в западный мир", увы, наших мечтателей ничему не учит. Как и пример Украины, впрочем.

- Совершенно непонятно, почему премьер-министр задаёт сейчас такие вопросы по поводу закона, который необходим в демократической стране, и очевидно, что Европейский союз никогда бы не настаивал на формулировках или законе, которые противоречили бы интересам страны или демократическим процессам, - заявила Санду в эфире TVR Moldova.

Ну что же, теперь и "очевидно" - это железобетонный аргумент, надо полагать! Факты не нужны, критическое мышление тоже не нужно, надо просто закрыть глаза и уши и сказать "все очевидно, больше не хочу ничего знать".

Автор: Дан Дудка