Премьер-министр дал понять, что рестораны и гостиницы до конца мая останутся закрытыми

Пока нет возможности открыть их. Гостиницы и рестораны до 31 мая будут точно закрыты. Рынки и торговые центры постараются открыть до конца весны, пояснил премьер Кику. С 16-го мая частично возобновляется проведение хирургических операций, а также услуги по диагностике, скринингу, анализу. Также открываются кабинеты стоматологии.

Комиссия по общественному здоровью (бывшая Комиссия по чрезвычайным ситуациям) сохранила в силе запрет выходить из дома без веской причины людям старше 63 лет. Напомним, что 15-го мая подошел к концу период чрезвычайной ситуации, однако в Молдове сохраняется тревожная с точки зрения пандемии Covid-19 ситуация.

Автор: Михаил Генчу