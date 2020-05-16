Чудо в Молдове - увидел смерть, но победил ее

Врач-невропатолог Андрей Кройтор поступил в больницу в тяжелом состоянии, у него было поражено 60 процентов легких – а сейчас он идет на поправку и готов к выписке.

Знакомьтесь - это врач-невропатолог госпиталя инвалидов Великой Отечественной Войны в Приднестровье Андрей Кройтор. Он пролежал на аппарате искусственной вентиляции легких больше месяца. Почти столько же находился в медикаментозной коме.

Он поступил в Слободзейскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Томография показала объем поражения лёгких больше 60 процентов. 13 апреля произошло резкое ухудшение. Снимок показал тотальную пневмонию. Врача интубировали.

1 мая пациент начал приходить в сознание. Его перевели в режим вспомогательной вентиляции. Врачи планомерно приступили к фазе отлучения от респиратора и снятия с ИВЛ. Состояние больного позволяет перейти на самостоятельное дыхание в течение нескольких дней.

Контрольный тест на коронавирус показал: пациент больше не носитель COVID-19, сообщает Первый Приднестровский.

То, что случилось с врачом Андреем Кройтором, можно назвать настоящим чудом, так как такой срок на ИВЛ - это практически приговор. У него был один процент из ста выжить - и он его использовал.

Давайте поаплодируем и больному, и врачам, которые вытащили Андрей Кройтора с того света.

ЛИДИЯ ТКАЧ