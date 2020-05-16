Это не фейк: В Молдове людям старше 63 нельзя находиться на улице

До 31 мая останутся закрытыми рынки Кишинева и Бельц и торговые центры по всей стране.

На странице в Фэйсбуке премьер-министр Иона Кику появился документ, предусматривающий запреты на период эпидемии. Так, людям, старше 63, до 30 июня запрещено находиться на улице, без особой необходимости.

Кром того, запрещено до 30 июня находиться на игровых площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха, с возможностью продления запрета в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Также до 30 июня запрещена деятельность спортивных клубов, театров, концертных залов, музеев.

До 31 мая останутся закрытыми рынки Кишинева и Бельц и торговые центры по всей стране.

ЛИДИЯ ТКАЧ