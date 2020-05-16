Как призвать к ответственности магазины за шулерство?

Покупатель в Молдове, к счастью, еще на что-то имеет право.

Например, он имеет право требовать заплатить за товар по цене, указанной на полке или на самом товаре, если она ниже, чем та, что пробита в чеке на кассе, заявили в Агентстве по защите потребителя.

Самым распространенным оправданием того, почему цена на кассе отличается от той, что указана на полках, является то, что продавцы не успели сменить ценник, хотя акция скидок завершилась. Обычно это уловка, считают покупатели.

Если продавец отказывается удовлетворить требование покупателя, тот имеет право написать в жалобную книгу или подать жалобу в Агентство по защите потребителя, сделав необходимые фото или видео.

Руководству магазина грозит штраф от 1500 до 3 тысяч леев, а самому магазину — от 3 до 6 тысяч леев.

Подготовил Михаил Генчу